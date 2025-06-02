В Чувашии под началом кинологов несут службу 65 полицейских собак

Нюх — что надо!

В МВД по Чувашской Республике сегодня под началом кинологов служат 65 собак разного направления розыска. И надо сказать, четвероногие сыскари не зря едят свой корм: с начала года они помогли полицейским раскрыть 15 преступлений. 21 июня кинологическая служба МВД России отметила свое 116-летие.

Опасен для рецидивистов

Из кафе Шумерли в больницу в тяжелом состоянии привезли жителя города. Подозреваемый, который нанес потерпевшему ножевое ранение в шею, с места преступления скрылся. Оперативники межмуниципального отдела МВД России «Шумерлинский» изучили записи с камер видеонаблюдения, установили приметы нападавшего, направление, в котором тот скрылся. Младший инспектор-кинолог сержант полиции Анастасия Рысева применила свою служебно-розыскную собаку. Немецкая овчарка по кличке Джой взяла след от оброненной кепки подозреваемого и метров через сорок остановилась, обозначив находку: в траве полицейские обнаружили принадлежащий преступнику телефон. После этого овчарка довела следственно-оперативную группу до дома, где в квартире своих родителей находился нападавший. 41-летний шумерлинец был ранее неоднократно судим, дело расследуется Следственным управлением СК России по Чувашии.

А Джой показал отличную выучку и в условиях столицы республики, куда вместе со своей наставницей Анастасией прибыл на профессиональную подготовку в Центр кинологической службы МВД по региону. Напарники выехали на место кражи, совершенной на проспекте Мира в Чебоксарах, и участвовали в задержании жителя Марий Эл, который похитил телефон и барсетку из салона иномарки. И в этом случае преступник оказался рецидивистом, он освободился из колонии всего несколько месяцев назад.

Порш «марку держит»

Майским утром в полицию прибежал молодой человек, у которого возле гаражей новоюжного микрорайона неизвестный отобрал мобильник. Вместе с оперативниками и экспертом на место выехал и младший инспектор-кинолог старшина полиции Алексей Пятаков с восточно-европейской овчаркой по кличке Порш. Учуяв след грабителя, собака привела опергруппу к дому по улице Магницкого. Сыщикам этот адрес был хорошо знаком — здесь вместе со своими родителями и младшими братьями проживал ранее судимый 19-летний чебоксарец. Его причастность к грабежу подтвердилась, похищенный телефон (кстати, стоимость аппарата всего 5 тыс. рублей) изъят.

Благодаря кинологу и его подопечному в руки оперативников также попала группа серийных магазинных воров из Самары. Подельники специально приехали в Чебоксары для совершения краж из торговых центров. Обокрав один из отделов бытовой техники и электроники в магазине по улице Калинина, криминальный «тандем» зашел в кофейню неподалеку. Туда и привел полицейских Порш. Нетрезвых «гастролеров» доставили в отделение, у них были изъяты смарт-часы, робот-пылесос, «умные колонки» и несколько курток.

Результативность Порша не удивляет, если знать характер его хозяина. В прошлом году о мужественном поступке старшины полиции сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Кинолог Алексей Пятаков спас ребенка, который остался в квартире с агрессивной бойцовской собакой. Он сумел усмирить питбуля и увел животное от перепуганного мальчика.

Напарница оказалась уживчивой

Официальный возраст выхода на «пенсию» у служебных собак — восемь лет. У немецкой овчарки по кличке Верона он, как говорится, уже на носу. Но «пенсионерка» сумела удивить не только своего хозяина, инспектора-кинолога отдела МВД России «Моргаушский» Алексея Васильева, но и его коллег. Обнюхав мотоцикл, брошенный в поле угонщиком, Верона взяла след и остановилась прямо возле дома злоумышленника. 30-летнему жителю деревни Полевые Хачики, который украл транспортное средство из гаража односельчанина, ничего не оставалось, как чистосердечно признаться в преступлении.

Верону старший лейтенант полиции Алексей Васильев принял от прежнего кинолога территориального органа внутренних дел. Взял не без опасений: не всегда собака принимает нового хозяина. Но напарница оказалась уживчивой. За четыре года офицер и овчарка сработались и подружились, поэтому вопрос о ее месте жительства по выходу на заслуженный отдых не стоит — Алексей, как это делает большинство полицейских-кинологов, планирует забрать подопечную к себе.

КСТАТИ

В Чувашии за 5 месяцев 2025 года служебно-розыскные собаки вместе с кинологами более одной тысячи раз выезжали для проверки сообщений о преступлениях и правонарушениях. Эту непростую даже для сильного пола профессию в республике выбрали восемь очаровательных «кинологинь».