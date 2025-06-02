Возобновил работу автобусный маршрут «Чебоксары — Синьялы»

Первый рейс после долгого перерыва

Мечта жителей деревни Синьялы, что в Чебоксарском муниципальном округе, наконец, осуществилась — Минтранс Чувашии открыл автобусный маршрут № 131, который связал их со столицей.

По этому поводу в Синьялах состоялась торжественная церемония с участием сельчан, представителей администрации округа и компании-перевозчика ООО «Фортуна». От имени жителей деревни и близлежащих населенных пунктов выступил ветеран труда Геннадий Дюкин, который поблагодарил Главу Чувашии Олега Николаева, Минтранс республики и руководство ООО «Фортуна» за то, что они откликнулись на просьбу.

— Раньше по этому маршруту ходили автобусы, но после банкротства «Чувашавтотранса» пассажирские перевозки прекратились, — рассказали жители деревни. — Мы оказались в сложном положении. Особенно тяжело было детям, отправлявшимся на учебу в Сятракасы, в нашу деревню из-за крутого дорожного спуска школьные автобусы не заезжают. Да и пожилые испытывали неудобства, ведь, скажем, медпункт находится в соседних Ойкасах. Волей-неволей приходилось заказывать такси, а это стоит немалых денег.

— Мы куда только не обращались, писали письма, но толку было мало, —добавил Геннадий Дюкин. — Хорошо, что во время прямой линии удалось довести информацию до Главы Чувашии Олега Николаева. И только после этого ситуация изменилась.

— У меня слов нет, чтобы поблагодарить и Главу Чувашии, и Минтранс, и администрацию Чебоксарского округа, — вступила в разговор жительница деревни Роза Гаврилова. — Посудите сами: чтобы добраться на такси до Кугесь, нам приходилось платить 350 рублей, а до Чебоксар еще больше. Стоимость проезда на маршруте № 131 до пригородного автовокзала всего 41 рубль.

Пока будет курсировать один автобус. Жители деревни попросили увеличить количество транспорта, а также перенести время утреннего отправления с 7 часов на 6. По словам гендиректора ООО «Фортуна» Инессы Казанцевой (она вместе с заместителем главы администрации округа Александром Фадеевым на церемонии открытия маршрута перерезала алую ленту), все пожелания пассажиров будут учтены.

Под бурные аплодисменты автобус под управлением водителя Светланы Гавриловой, которой на радостях сельчане преподнесли букет цветов, отправился в первый рейс.

Алексей Кряжинов