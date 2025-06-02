Патриотизм — это не высокие слова, а самоотверженный труд на благо Родины

Детство — счастливая пора. Но у Клавдии Авксентьевны Кузьминой оно пришлось на годы Великой Отечественной войны, как и у всех ее сверстников. Эти ребята повзрослели рано и трудились наравне со взрослыми, приближая Победу. Наверное, с тех пор они умеют ценить каждую радостную минутку, потому от душевной улыбки хозяйки мне, напросившейся к ней в гости, сразу стало тепло и светло.

К встрече с журналистом Клавдия Авксентьевна готовилась — фотографии, награды, документы. Но прежде всего я удивилась, как хорошо она выглядит. Осанка, взгляд, голос — вот это выправка! Моя собеседница открыла секрет — много лет она занимается гимнастикой и обтираниями. «Не ленитесь, не лежите, делайте зарядку, двигайтесь», — дала совет 93-летняя жительница Чебоксар.

Клавдия Авксентьевна Кузьмина родилась 10 августа 1931 года в деревне Новое Тойдеряково Яльчикского района. Была самой младшей из шестерых детей — в семье росли двое сыновей и четыре дочери. «Мое довоенное детство было таким же, как у всех — училась в школе, играла с друзьями, во время каникул работала в колхозе, — вспоминает Клавдия Авксентьевна. — А потом началась Великая Отечественная война. У нас дома было радио, и утром 22 июня 1941 года мы первыми узнали о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз. Сразу побежали с сестрой на улицу, к соседям с этой печальной вестью. Этот день мне запомнился людскими слезами».

Повестки мужчинам стали приходить уже следующим утром — большинство ушло на фронт. Призвали на войну старшего брата Клавдии — он только три месяца, как вернулся из армии, тихоокеанский моряк, служил во Владивостоке. Отправился на ратные поля и председатель колхоза — отца, которому уже было за 50, назначили на его место. Остались в селе старики, женщины и дети. «Наш колхоз «Пахарь» образовался в 1931-м — в год моего рождения. Мы, деревенские ребята, не боялись никакой работы. Мои родители были трудолюбивыми, оба прожили долгую жизнь — больше девяноста лет. Они и нас учили честно жить и трудиться», — рассказывает Клавдия Кузьмина.

Когда началась война, Клавдии Аксентьевне было 10 лет. Во время каникул ребята наравне со взрослыми с утра до ночи работали в колхозе. Хороших лошадей тоже забрали на фронт. Пахали на быках. А они упрямые! «Веду я запряженного быка, сзади брат с плугом, — делится воспоминаниями детства собеседница. — И вдруг животина встала. Ни в какую дальше не идет. Брат уже за кнут взялся. А я, маленькая, кричу: «Не бей!» И стала с быком разговаривать: мол, ты хороший, помогай давай. И ведь уговорила!» А еще помнит Клавдия Кузьмина, как до войны сеял ее отец. Вешал на шею короб на ремне и шел по пашне, разбрасывая зерна — прямо как в древних былинах.

В колхозе выращивали рожь и пшеницу, овес и просо, горох, чечевицу, картошку. Большим фронтом работ для детей была прополка. В конце июля — начале августа приступали к уборке урожая. Жали вручную, серпами. А скирды высотой в пять-шесть метров женщины и дети делать не могли. На помощь приходил председатель колхоза, отец Клавдии. Он быстро и умело складывал снопы — только успевай подавать. Урожаю в скирдах никакой дождь не страшен.

Осенью начиналась школа. Но работы по-прежнему было много. Дети с уроков забегали домой, оставляли сумки — и на уборку картошки, свеклы и других овощей. В октябре — ноябре молотили зерновой урожай. В колхозе не было ни трактора, ни комбайна — выручала молотилка, которую крутили оставшиеся в тылу лошади.

Не стало хватать хлеба. Весь собранный урожай, кроме семенного фонда, сдавали государству. Хлеб, мясо, яйцо, молоко, одежда — все для фронта, все для Победы! Так звучал девиз для всей страны во время Великой Отечественной. Воинам, защищающим Родину, помогали все — и стар и млад. «Мы, школьники, вязали варежки, носки, — рассказывает Клавдия Авксентьевна. — Мой отец выращивал махорку. И все это мы отправляли на фронт».

В ход на кухне шло все — крапива, лебеда, крахмал из гнилой картошки, собранной по весне. Во время уборочной страды спасала колхозная столовая — горячий обед привозили прямо в поле. Труженица тыла до сих пор помнит запах горохового супа, это любимое блюдо детства. А дома пекли картофельный хлеб — муку экономили, к ней добавляли толченую картошку. А еще суп варили из трав и забеливали его молоком. Хорошо, что корова в хозяйстве была!

«В 1941-1942 годах в нашу деревню стали приезжать эвакуированные, — продолжает рассказ Клавдия Кузьмина. — Пять семей прибыли из Сталинграда, одна из них жила в доме моей старшей сестры. У нее уже была своя семья — маленькая дочка, муж на фронте. Колхоз помогал беженцам. Они тоже работали в колхозе, как могли. В те далекие, тяжелые годы женщины, дети, все, кто остался в тылу, взяли на свои плечи мужскую работу — тоже приближали Победу самоотверженным трудом».

Несмотря на очень тяжелое время учебу Кузьмины-младшие не бросали. Школьниками тогда были четверо из детей. Клавдия училась в Тойдеряковской начальной школе, а потом перешла в Яльчикскую среднюю, где получали знания брат и три сестры. Был такой случай: как-то весной разлилась речка — домой не попасть. И ребята две недели жили в школе, в Яльчиках. Спали в пальто прямо за партами, на обед запекали сырые картофелины в печке.

В память о воинах, погибших в Великой Отечественной войне, в 1975 году в селе Новое Тойдеряково был воздвигнут монумент. В День Победы там проводятся митинги, к подножию памятника ложат цветы, школьники стоят в почетном карауле. А ветераны делятся воспоминаниями. Они хотят, чтобы и молодежь знала, что такое патриотизм. Это не высокие слова, а самоотверженный труд на благо страны — на колхозной ниве, в заводском цеху или же на ратном поле. Любовь доказывают делами. Старшее поколение, прошедшее горнило суровых испытаний, ковавшее Победу на фронте и в тылу, с надеждой смотрит на молодежь — в их руках будущее Родины.

А потом была мирная жизнь. После войны Клавдия Кузьмина окончила сельхозучилище в Батырево, работала в колхозе. И очень мечтала продолжить учебу. В 1952 году переехала в Чебоксары, устроилась в Дом крестьянина библиотекарем и заочно окончила Загорский техникум в Подмосковье. А потом в судьбе Клавдии Авксентьевны началась главная часть ее трудовой биографии, связанная с хлебом.

«В День Победы, 9 мая 1945 года, радостную весть мы узнали тоже по радио. Очень обрадовались, выбежали на улицу, стали громко кричать, чтобы все услышали! — улыбается Клавдия Авксентьевна. — И этот день был полон слез. Люди плакали от радости, обнимались — победили, выстояли, смогли! Все вместе оплакивали тех, кто не вернется. На нашей улице было 20 дворов, девять из них получили с войны похоронки».

В январе 1960 года она пришла на хлебозавод № 3 экспедитором. Через несколько месяцев перевелась на новый завод № 4, где выросла до заведующей экспедиции готовой продукции. В 1971 году построили хлебокомбинат, который объединил несколько хлебозаводов, Чапаевскую и Соновскую мехпекарни и стал самым крупным производителем хлебобулочных изделий в республике. В трудовой книжке появилась еще одна запись — начальник отдела сбыта. Более сорока лет Клавдия Авксентьевна проработала на производстве, из них 26 на Чебоксарском хлебокомбинате. Вышла на пенсию 1986 году.

У Клавдии Кузьминой множество почетных грамот и других знаков отличия за добросовестный труд и активную общественную работу. В 2005 году ей первой присвоили звание «Почетный пенсионер хлебокомбината» — за вклад в развитие предприятия. В наградном арсенале ветерана есть и медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», юбилейные медали в честь 100-летия Чувашской автономии и 555-летия Чебоксар. В 2012 году ее имя занесено в республиканскую Книгу Почета ветеранов.

«Я всегда общественницей была, — говорит Клавдия Авксентьена. — С 1964 года в течение ряда лет избиралась председателем заводского комитета профсоюза, профгруппоргом Управления хлебокомбината». Своей активной жизненной позиции она не изменила и на заслуженном отдыхе. С 1987 года возглавила Совет ветеранов хлебокомбината. А еще эта энергичная женщина является членом президиума Совета ветеранов Ленинского района. «Хорошо, что в воскресенье встретились, завтра у меня общественные дела», — улыбнулась моя собеседница. И снова позвала в гости.

Клавдия Авксентьевна Кузьмина — человек с активной жизненной позицией и умеет радоваться каждому дню. Фото автора