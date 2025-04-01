«Художники Победы» расскажут о войне

История народного подвига в картинах, рисунках и письмах

Более десяти миллиардов посланий доставили почтальоны за годы Великой Отечественной войны. Сложенные в треугольники письма «летели» в воинские части, полевые почтовые станции, города, поселки и деревни. Десятки согнутых клинышком белоснежных листков, подвешенных к потолку, украшают сейчас и один из залов Музейно-выставочного центра на бульваре Купца Ефремова в Чебоксарах. С этой инсталляции солдатских треугольников, ставших символом несгибаемой воли, мужества и надежды, в подразделении Чувашского национального музея начинается уникальная выставка «Художники Победы».

Впервые покинули стены музея

Коллекция подлинных живописных полотен и скульптур, созданных в годы войны и после нее фронтовиками, личных предметов Героев Советского Союза прибыла из Москвы. Всего в республику привезли более 130 вещей, которые до этого бережно хранились в фондах Музея Победы — главного объекта Мемориального парка Победы на Поклонной горе. Большая часть экспонатов впервые покинула стены родного музея, чтобы предстать перед жителями Чувашии.

«Такого показа еще нигде не было — ни в нашем музее, ни в регионах страны», — рассказала куратор выставки, представитель московского Музея Победы Елена Ремизова. По ее словам, экспозиция создавалась специально для Чувашии, и каждый предмет здесь по-своему уникален. Взять, к примеру, картину «Москва 7-го ноября 1941 года» художника Павла Кучерова. Шедевр появился в фондах Музея Победы в 1995 году, и сотрудники учреждения поначалу почти ничего не знали о его авторе. Но благодаря появившемуся потом электронному ресурсу «Память народа» выяснили, что Павел Петрович прошел всю войну, воевал на Сталинградском и Воронежском фронтах, был командиром пулеметного взвода. За мужество и отвагу был удостоен более десяти наград.

Удивительны картины белорусского художника Николая Обрыньбы, который в годы Великой Отечественной войны был разведчиком партизанского соединения, военные зарисовки известного иллюстратора Ореста Верейского, по чьим рисункам мы сейчас представляем себе образ Василия Теркина, и других авторов.

Особенно тронул за душу первых посетителей выставки рассказ Елены Ремизовой о судьбе художника Ивана Пензова. Будучи 15-летним мальчишкой, он, приписав себе три года, попал на курсы пулеметчиков, окончил их с отличием и был направлен на фронт, сразу угодил на Курскую дугу. Накануне нового 1944 года в бою был ранен и взят в плен, пережил страшные пытки. Юношу должны были расстрелять, но его заслонил и столкнул в ров один из красноармейцев. Ночью Иван смог выбраться из страшной ямы и направился в сторону фронта. И ведь добрался-таки до своих, подлечился и вернулся в строй.

Немалую часть экспозиции занимают фронтовые рисунки, этюды, наброски. «По сути, это «живые» свидетели тех событий, ведь они рисовались с натуры — в госпиталях, землянках, окопах и даже во время сражений, — подметила Елена Ремизова. — Например, у нас есть работы Надежды Черниковой, которая написала несколько картин пылающего Сталинграда».

От плена до скульптуры комдива

Трогательны и реалистичны деревянные композиции скульптора Семена Лоика. По словам Елены Ремизовой, Семен Андреевич сражался на Центральном фронте в составе 132-го артиллерийского полка 41-й стрелковой дивизии. Однажды он попал вместе со своей частью в окружение, был взят в плен. Лоика отправили в концлагерь под Могилевом, где он познакомился с военнопленным, московским скульптором Павлом Баландиным. У него он украдкой брал первые уроки лепки и резьбы по дереву. Семену Андреевичу удалось наладить связь с белорусскими партизанами, и в 1943 году он смог бежать. Потом снова встал в строй, возглавил медсанвзвод противовоздушной обороны Могилева.

Неслучайно упомянула эксперт из Москвы и о Баландине. Когда выставка еще только намечалась, сотрудники Чувашского национального музея, услышав знакомую фамилию, стали наводить справки и выяснили любопытную вещь. Оказалось, узник концлагеря Павел Баландин — автор самого известного в столице республике монумента, посвященного легендарному герою Гражданской войны Василию Чапаеву.

«Как только мы приехали в Чебоксары и приступили с коллегами из Чувашии к монтажу выставки, сразу почувствовали между собой какое-то духовное родство, — призналась представитель Музея Победы. — Я благодарна за теплый прием и за то, насколько трепетно ваши музейщики отнеслись к нашим экспонатам. Изначально мы предполагали, что выставка получится строгой, торжественной, патетичной, но, видимо, у вас в республике есть какая-то национальная особенность, что все вдруг становится домашним, близким, душевным. Мне кажется, что именно такую атмосферу привнесли в нашу экспозицию солдатские письма, собранные в рамках республиканского проекта «В этом письме я остаюсь жив».

Кстати, картины, рисунки и рукописные документы 80-летней давности, представленные на выставке «Художники Победы», по словам эксперта московского музея, подлинные. Но такие экспонаты требуют особых условий хранения. Например, графику музейный фонд может выдать на экспонирование не больше, чем на шесть месяцев, а потому выставка «Художники Победы» продлится в Чебоксарах полгода — до 25 октября.

«Главное, чтобы наши дети, внуки, школьники со всех уголков республики смогли познакомиться с творчеством художников-фронтовиков, погрузиться в атмосферу событий Великой Отечественной войны, прочувствовать дух Великой Победы», — поделились мыслями супруги Владимир и Валентина Разины, одними из первых осмотрев новую экспозицию.

КСТАТИ Название экспозиции «В этом письме остаюсь жив», дополняющей выставку «Художники Победы», — это реальная фраза уроженца Ново-Шимкусской волости Тетюшского уезда Казанской губернии (ныне Яльчикского округа Чувашии), фронтовика Григория Павлова. В годы Великой Отечественной войны он воевал на Западном, 2-м и 3-м Белорусском фронтах. Погиб 8 июля 1944 года в Литве.

«Как хорошо, что мы с тобой встретились…»

Кстати, Валентина Ивановна и Владимир Ильич не просто посетители, но и непосредственные участники выставки. Несколько месяцев назад, когда Чувашский национальный музей объявил акцию по сбору солдатских писем, они передали в дар уникальную корреспонденцию, долгие годы хранившуюся в их домашнем архиве.

«Вот мой папа — Иван Павлович Орлов, — указала на стенд с фотографиями и письмами Валентина Разина. — Он был учителем, но несмотря на бронь, ушел на фронт в 1942 году. Дважды был ранен. Ему писала не только моя мама, но и его коллеги. Немало писем приходило на полевую почту отца от моей инке (в переводе с чувашского — тетя) Иустиньи Степановны Павловой, которая всю жизнь проработала в шемуршинской школе. Ее письма — всегда боевые, вдохновляющие, поднимающие дух защитника Родины. Вернувшись с войны, отец бережно хранил их на добрую память».

«Много писем сохранилось у нас. На одном из них есть даже следы крови и слез — отец писал его дрожащей рукой из госпиталя, будучи раненым, своей жене — моей маме. Там были такие слова: «Как хорошо, что мы с тобой встретились, надеюсь, что я скоро вернусь, и мы дальше пойдем по жизни рука об руку…», — дрожащим голосом читала наизусть строки из отцовского письма Валентина Ивановна.

«К сожалению, письма становятся хрупкими, как хрусталь. Поэтому на семейном совете мы решили передать их музею, чтобы память осталась на века», — заботливо приобнял взволнованную супругу Владимир Разин, кстати, тоже живописец. Выставка «Художники Победы» его впечатлила и вдохновила: сейчас он трудится над циклом картин, посвященных защитникам Отечества. А сын Разиных, Дмитрий, руководитель поискового отряда, по словам родителей, нередко выезжает с группой ребят в экспедиции в Волгоградскую и Тверскую области.

Фронтовые весточки в годы войны писали не только советские солдаты, но и наши противники. На выставке представлено одно из таких посланий на немецком языке. Как рассказала заведующая Музеем Воинской славы — сектора Чувашского национального музея Людмила Жестянкина, письмо предоставил Государственный архив современной истории Чувашии. Оно было привезено с фронта одним из наших земляков. Судя по всему, солдаты нашли его в вещах погибшего в бою фашиста Бернгарда Брюмера.

«Пишет ему жена Эрвлин из города Рейна в октябре 1943 года. Она рассказывает, как они живут, и что она давно не получает от него писем. В отличие от корреспонденции советских женщин, здесь нет ни теплых чувств, ни заботы, ни поддержки. Автор строк даже не надеется на возвращение мужа домой», — передала суть письма Людмила Олеговна. Конечно, это уже совсем другая сторона медали, но и это послание, по словам сотрудницы музея, — память, связующее звено между прошлым и настоящим.

Пока жива память…

Организаторов и первых посетителей выставки «Художники Победы» — ветеранов, школьников, представителей общественных организаций на торжественном открытии приветствовали Глава Чувашии Олег Николаев, Председатель Госсовета республики Леонид Черкесов, руководитель регионального Минкультуры Светлана Каликова и директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова.

«Благодарю Музей Победы за поддержку нашей инициативы и великолепную выставку. Создано уникальное пространство, которое эмоционально погружает в события Великой Отечественной войны. Кроме того, мы видим родные, близкие нам строчки писем людей, которыми гордится чувашский народ — Героев Советского Союза Александра Кочетова, Валентина Ветвинского, Александра Боголюбова и простых жителей Чувашии. Перед нами стоит важная задача — передать молодому поколению правду о войне, научить беречь мир и уважать подвиг предков. Пока жива память — жива и Победа», — подчеркнул Олег Николаев.

МЕЖДУ ТЕМ

22 и 23 апреля в Чувашском национальном музее пройдет фестиваль иммерсивных спектаклей «В этом письме остаюсь жив». Непрофессиональные семейные коллективы покажут 20 мини-спектаклей по мотивам произведений писем и дневниковых записей чувашских писателей-фронтовиков, используя пространство выставки и вовлекая в действие зрителей.

СВЕТЛАНА КАЛИКОВА, министр культуры,

по делам национальностей и архивного дела Чувашии: «Хочу поблагодарить Главу Чувашии Олега Николаева и директора Музея Победы Александра Школьника за то, что в столь короткий срок нам удалось реализовать такой масштабный проект. Только в сентябре 2024 года мы вместе с депутатом Госдумы России Аллой Салаевой посетили Музей Победы. Буквально через неделю было подписано соглашение с музеем, и уже сегодня мы открываем здесь выставку к 80-летию Победы. Уверена, что каждый найдет для себя что-то очень важное, интересное и отзывающееся в его душе. Рассчитываем, что рядом с нами, как всегда, будет Министерство образования республики, чтобы наши подростки посетили эту выставку и увидели своими глазами, как, несмотря на тяжелые бытовые условия, работали люди, которые были преданы искусству всем сердцем». ЛЕОНИД ЧЕРКЕСОВ, Председатель Государственного Совета Чувашии: «Важно, чтобы эту выставку увидело как можно больше молодых людей. Экспозиция помогает осознать, какую цену пришлось заплатить жителям нашей страны, чтобы приблизить Победу. Картины и скульптуры фронтовиков — это не урок из учебника, а эмоции, боль и надежда людей, видевших войну своими глазами. Отдельно хочу отметить экспонаты, которые говорят с нами без слов: личные вещи Главного маршала авиации Константина Вершинина, медицинские инструменты Героя — врача Игоря Красовского, предметы солдатского быта. Это не просто история — это живая память».

Фото Валерия Панфилова