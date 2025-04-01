На фронт — по зову сердца

Жительнице Чебоксар, ветерану Великой Отечественной войны Таисии Ярцевой — 101 год. Сегодня она проходит лечение в терапевтическом отделении № 1 Больницы скорой медицинской помощи. «Поправляю свое здоровье, чтобы 9 Мая снова быть в строю», — улыбается Таисия Павловна. День Победы — ее любимый праздник. Выстраданный и одновременно светлый, радостный. И еще очень личный.

Таисия Павловна была в числе тех, кто приближал этот знаменательный день. «В июне 1941 года я подавала документы в Казанский медицинский институт. Я школу окончила с отличием, меня должны были принять без экзаменов. Сдала аттестат, а тут война началась. Так и остались мои документы в Казанском институте, — вспоминает Таисия Павловна. — А я, как и все, на фронт ушла. По зову сердца».

Таисия Павловна попала на 3-й Белорусский фронт и всю войну прошла в его составе. Была связисткой. Их бригада состояла из шести девчонок. Уставали так, что буквально валились с ног. Работали посменно. «Отдыхали так: одну шинель на пол, второй накрывались. Засыпали мгновенно, просыпались по первому зову и всегда были ко всему готовы. Мы держали государственную связь», — гордится ветеран.

В памяти Таисии Павловны нет-нет да всплывают воспоминания: как свистели пули, взрывались мины, а они, совсем молоденькие, прятались на дне окопа, а сверху сыпались комья земли. «Мы не знали, попадет ли в нас снаряд или пролетит мимо, просто вжимались в землю. Страшное было время», — говорит Таисия Павловна.

Красавице-связистке судьба преподнесла подарок прямо на войне — встречу с будущим супругом. «Мой Ванечка работал в штабе с секретными донесениями, — с непередаваемой нежностью в голосе рассказывает она о муже. — Он тщательно хранил тайны, в том числе и от меня. Я, бывало, шутила, мол, от меня-то что скрывать? А он со всей серьезностью отвечал: «А разве ты выдержишь, когда фашисты начнут тебя терзать?» Ванечка был очень принципиальным в этом вопросе».

Их военная любовь была лишена романтики. Встречи — лишь мимолетные, чувства не демонстрировали. Да и не до этого было. Но любовь, поселившаяся в их сердцах, заставляла жить, надеяться и верить.

О Победе Таисия Павловна узнала в Кенигсберге. Она как раз дежурила в ночь с 8 на 9 мая. «Зазвонил телефон, в трубке прокричали «Победа!», и это было таким счастьем!» — Таисия Павловна подробно описывает, как все вокруг радовались, плакали, танцевали и пели песни.

У Таисии Павловны множество заслуженных наград: ордена Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», «За взятие Кенигсберга». Но главная награда — большая дружная семья: дети, внуки, правнуки, праправнуки.

После демобилизации они с Иваном сыграли свадьбу. Таисия Павловна окончила педагогический, стала работать учителем математики. Ее очень любили ученики, даже несмотря на двойки в дневнике. Понимали, что оценки заслуженные, и честно их исправляли. «Лень свою нужно побеждать и всегда стремиться к саморазвитию», — считает Таисия Павловна.

Она до сих пор с упоением читает книги, следит за новостями в стране и в мире, занимается домашними делами. «У любой женщины всегда полно хлопот, сами знаете. То готовить надо, то гладить, то пыль вытирать, то посуду мыть. Никогда не было, чтобы женщина сидела без дела, так ведь?» — смеется она.

Как раз в постоянном труде, заботе о близких, по ее мнению, и кроется секрет долгожительства. А еще в генах. По словам Таисии Павловны, ее деды и прадеды тоже перешагивали 100-летний рубеж: «Все как один крепкие были. И работали до последнего дня».

«Таисия Павловна испытала много горестей: голодное детство, военная юность, непростые послевоенные годы, но трудности ее не сломили. Таисия Павловна — невероятный оптимист. В ней столько доброты! С ней очень приятно общаться, на нее приятно смотреть. Это яркий пример достойной старости, — говорит заведующая терапевтическим отделением № 1 БСМП Ольга Викторова. — Исходя из своей практики, могу сказать, что ветеранов Великой Отечественной, тружеников тыла, детей войны, жителей блокадного Ленинграда отличает сила духа и желание жить. Как говорит наша Таисия Павловна, они всегда стремятся быть в строю. А мы, медицинские работники, просто обязаны помочь героям выстоять. Это наша благодарность за великую Победу».

Ольга Бодрова