ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашской Республики:

«Поддержка наших защитников, вернувшихся из зоны СВО, и их семей — наш священный долг и безусловный приоритет. Этот вопрос держу на личном контроле, мы с командой делаем все возможное, чтобы обеспечить нашим бойцам максимально комфортную и быструю адаптацию к мирной жизни. Именно поэтому в рамках важного проекта «Шаг в мирную жизнь» инициировал запуск выездных групп «Десант поддержки», чтобы помощь приходила на деле — прямо в каждый округ. В составе «десанта» высококвалифицированные специалисты — юристы, сотрудники соцслужб, центров занятости, фонда «Защитники Отечества», муниципальных администраций. Они будут консультировать по трудоустройству, помогать с документами, оказывать юридическую и социальную поддержку. С 22 июня межведомственные группы начнут регулярные выезды в муниципалитеты».