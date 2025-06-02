Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,
Глава Чувашской Республики:

«Поддержка наших защитников, вернувшихся из зоны СВО, и их семей — наш священный долг и безусловный приоритет. Этот вопрос держу на личном контроле, мы с командой делаем все возможное, чтобы обеспечить нашим бойцам максимально комфортную и быструю адаптацию к мирной жизни. Именно поэтому в рамках важного проекта «Шаг в мирную жизнь» инициировал запуск выездных групп «Десант поддержки», чтобы помощь приходила на деле — прямо в каждый округ. В составе «десанта» высококвалифицированные специалисты — юристы, сотрудники соцслужб, центров занятости, фонда «Защитники Отечества», муниципальных администраций. Они будут консультировать по трудоустройству, помогать с документами, оказывать юридическую и социальную поддержку. С 22 июня межведомственные группы начнут регулярные выезды в муниципалитеты».

Опубликовано: 19 июня 2025 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.