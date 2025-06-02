Ветеранам спецоперации подставили «финансовое плечо»

Проконсультируют и помогут открыть свое дело

Глава Чувашии Олег Николаев неоднократно заявлял, что сопровождение участников СВО и членов их семей является для республики одной из самых приоритетных задач. И работы на этом поприще хватит всем. Недавно Чувашский филиал Россельхозбанка открыл в своем офисе в новоюжном районе Чебоксар центр консультативной поддержки ветеранов СВО и их семей, а также организовал здесь «опорную точку» для развития финансовой грамотности населения.

С работой центра ознакомился первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков. В отремонтированном помещении теперь гораздо больше места для общения специалистов банка и посетителей. Появилась удобная система электронной очереди, а также установлены устройства самообслуживания — терминал и банкомат, что позволило минимизировать очереди и ускорить обслуживание.

Первый вице-премьер высоко оценил активную просветительскую работу коммерческой организации по формированию финансовой культуры жителей республики. Компания уделяет особое внимание обучению навыкам защиты от финансовых мошенников.

Вместе с главой Минфина офис банка посетила и руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Елена Зайцева. В рамках рабочего визита состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве фонда с Чувашским региональным филиалом Россельхозбанка. По словам Елены Зайцевой, взаимодействие с кредитной организацией уже налажено по образовательному проекту банка «Школа фермеров». К нему проявили интерес многие из тех, кто вернулся со спецоперации и теперь пытается найти себя в мирной жизни.

Например, Александр Николаев. Сейчас ветеран СВО является «студентом» шестого регионального потока «Школы фермеров» по направлению «Птицеводство», а его супруга — по курсу «Овощеводство». Александр уверен, что знания, полученные здесь, помогут его семье создать крепкое, сильное хозяйство.

«Наш долг — помогать героям и их семьям, а сельское хозяйство сегодня — одна из тех отраслей, где, приложив свой труд, человек может добиться заметных результатов уже в первые годы работы. К тому же здесь как нигде много мер поддержки со стороны государства, в том числе в виде грантов. И для участников СВО, помимо всех ранее действовавших механизмов поддержки, с этого года появился новый отдельный грант — «Агромотиватор», — рассказала директор филиала РСХБ Ирина Письменская.