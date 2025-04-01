Релавэкспо-2025: как Сбербанк видит перспективы развития электротехнической промышленности

В эти дни в Чебоксарах проходит крупнейший международный форум-выставка «РЕЛАВЭКСПО-2025». Организаторами форума выступают электротехнический кластер Чувашской Республики при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и ПАО «Россети» совместно с отечественными производителями из регионов, а традиционным банком-партнером — Сбербанк. Мы встретились в кулуарах форума с Анастасией Трутневой, управляющим Чувашским отделением Сбербанка, чтобы спросить, откуда у крупнейшего банка страны такой интерес к электротехнике и релестроению?

— Анастасия Геннадьевна, на пленарной сессии вы поделились данными аналитического управления SberCIB Investment Research относительно перспектив и вызовов отрасли электротехники и электротехнической продукции в России. Расскажите, в чем особенности этого рынка?

— Ну, во-первых, мы наблюдаем устойчивый рост потребления электроэнергии: в 2024 году он составил более 3%, при этом в 2023 г. темпы роста составили 1,4%, что также было превышением среднего пятилетнего темпа. По нашим оценкам, спрос на электроэнергию и далее будет расти и к 2030 году увеличится на 12%. Сбербанку интересно выступать партнером, который будет помогать в реализации соответствующих инвестпроектов. А во-вторых – развитие рынка электротехники и производства электротехнической промышленности неразрывно связано с энергобезопасностью страны. И мы как надежный партнер заинтересованы в том, чтобы совместно с ключевыми предприятиями работать над достижением этой цели.

— Вы сейчас говорите о финансировании?

— Не только. Хотя, несомненно, и о нем тоже. По оценкам нашего аналитического управления SberCIB Investment Research для реализации мероприятий, включенных в схемы и программы развития электроэнергетических систем России, совокупно потребуется почти 6 трлн рублей. И главные задачи сейчас — достижение надежного уровня энергоснабжения потребителей даже при опережающем росте электропотребления и технологического суверенитета в условиях ограниченного доступа к иностранному оборудованию и его обслуживанию. Поэтому роль банка становится гораздо сложнее классического финансирования – это и совместный поиск технологических решений, и помощь в тонкой настройке зарубежных расчетов.

— В чем, на ваш взгляд, роль Чувашской Республики в развитии этого сектора рынка?

— Ну смотрите, объем рынка регулирующей и распределительной аппаратуры составляет в целом по стране — 409 млрд рублей. В России производится продукция на 311 млрд рублей, из которых более 20% сконцентрировано в Чувашской Республике! Мы оцениваем объем производства регулирующей и распределительной аппаратуры на базе ключевых холдингов региона порядка 63 млрд рублей.

И именно здесь сформирован единственный в стране Инновационный территориальный электротехнический кластер, ставший точкой объединения и кооперации электротехнических предприятий, научно-образовательного сектора и государства. Все эти факторы подчеркивают особую важность Чувашии в перспективном развитии рынка электроэнергетики и электротехнической промышленности.

— Какую роль в этой синергии формирует для себя Сбербанк?

— Мы как банк тоже осознаем рынок, его риски и меняемся. Сегодня в рамках «РЕЛАВЭКСПО» мы объявили, что именно в Чувашии запускаем первый в стране Центр отраслевой экспертизы в области релестроения и электротехники. Наше отделение Сбербанка станет хабом для развития банковской экспертизы в отрасли.

Цель, которую мы себе ставим — стать финансовым партнером, готовым не только решать индивидуальные запросы отдельных компаний, но и защищать интересы всей отрасли. Для этого мы уже сформировали межфункциональную группу специалистов, включающую представителей различных направлений — от клиентских подразделений до кредитных отделов. И сегодня Сбербанк готов предложить свою экспертизу в цифровой трансформации и AI-компетенции для совместного укрепления энергобезопасности страны.