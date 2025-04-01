В Чувашии на базе Сбербанка создан первый в стране Центр отраслевой экспертизы в области электротехники

Соответствующее заявление на пленарной сессии международного форума «Релавэкспо», проходящего в эти дни в Чебоксарах, сделала управляющий Чувашским отделением Сбербанка Анастасия Трутнева. Чувашская Республика – ключевой производитель оборудования релейной защиты и автоматики, а также автоматизированных систем управления технологическими процессами. Именно здесь выпускается порядка 60% от общего объема такой продукции в стране.
Создание Центра отраслевой экспертизы в области релестроения и электротехники необходимо для того, чтобы комплексно решать задачи предприятий электротехнического кластера. Отделение Сбербанка в Чувашии станет хабом для развития банковской экспертизы в отрасли.
Анастасия Трутнева, управляющий Чувашским отделением Сбербанка:
«Главная задача отраслевого подхода — научить различные подразделения банка говорить с клиентами одним языком и глубоко погрузиться в специфику конкретной отрасли. Наша цель — стать финансовым партнером, который готов решать индивидуальные запросы отдельных компаний, одновременно защищая интересы всей отрасли. Для этого на базе отделения Сбербанка в Чувашии уже сформирована межфункциональная группа специалистов, включающая представителей различных направлений — от клиентских подразделений до кредитных отделов. Сегодня Сбербанк готов не только предложить свою экспертизу в цифровой трансформации, но и AI-компетенции для совместного создания конкурентоспособных продуктов»
Создание такого центра стало возможным благодаря уникальному трехстороннему соглашению между Чувашским госуниверситетом, Сбербанком и Инновационным территориальным электротехническим кластером Чувашской Республики. В итоге партнерского соглашения сотрудники клиентских подразделений банка уже прошли адаптированную программу повышения квалификации по направлению «Введение в электроэнергетику и электротехнику», изучили работу специализированного оборудования и провели встречи с практиками отрасли.
Андрей Александров, ректор ЧувГУ им. И.Н. Ульянова:
«Сбербанк и Ассоциация «ИнТЭК» – наши стратегические партнеры. Мы совместно реализуем различные проекты в отрасли – от подготовки кадров до проведения научных исследований. Соглашение — новый этап наших взаимоотношений, который позволит успешнее решать задачи развития сильнейшего кластера релестроения и электротехники как в Чувашии, так и за ее пределами»
Александр Данилов, исполнительный директор Ассоциации «ИнТЭК»:
«Промышленность не может развиваться без финансовых вложений. Одна из ключевых целей работы нашего кластера — развитие промышленного потенциала и конкурентных преимуществ предприятий кластера с целью создания нового конкурентоспособного высокотехнологичного продукта для энергетики и промышленности, а также импортозамещения и выхода на международные рынки. Уверен, что создание Центра отраслевой экспертизы в области электротехники на базе Сбербанка позволит усилить позиции электротехников в обеспечении энергетической безопасности страны»