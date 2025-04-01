В Чувашии на базе Сбербанка создан первый в стране Центр отраслевой экспертизы в области электротехники

Соответствующее заявление на пленарной сессии международного форума «Релавэкспо», проходящего в эти дни в Чебоксарах, сделала управляющий Чувашским отделением Сбербанка Анастасия Трутнева. Чувашская Республика – ключевой производитель оборудования релейной защиты и автоматики, а также автоматизированных систем управления технологическими процессами. Именно здесь выпускается порядка 60% от общего объема такой продукции в стране.

Создание Центра отраслевой экспертизы в области релестроения и электротехники необходимо для того, чтобы комплексно решать задачи предприятий электротехнического кластера. Отделение Сбербанка в Чувашии станет хабом для развития банковской экспертизы в отрасли.

Анастасия Трутнева, управляющий Чувашским отделением Сбербанка: «Главная задача отраслевого подхода — научить различные подразделения банка говорить с клиентами одним языком и глубоко погрузиться в специфику конкретной отрасли. Наша цель — стать финансовым партнером, который готов решать индивидуальные запросы отдельных компаний, одновременно защищая интересы всей отрасли. Для этого на базе отделения Сбербанка в Чувашии уже сформирована межфункциональная группа специалистов, включающая представителей различных направлений — от клиентских подразделений до кредитных отделов. Сегодня Сбербанк готов не только предложить свою экспертизу в цифровой трансформации, но и AI-компетенции для совместного создания конкурентоспособных продуктов»

Создание такого центра стало возможным благодаря уникальному трехстороннему соглашению между Чувашским госуниверситетом, Сбербанком и Инновационным территориальным электротехническим кластером Чувашской Республики. В итоге партнерского соглашения сотрудники клиентских подразделений банка уже прошли адаптированную программу повышения квалификации по направлению «Введение в электроэнергетику и электротехнику», изучили работу специализированного оборудования и провели встречи с практиками отрасли.