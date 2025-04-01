Пасхальный привет из дома

В зону СВО и подшефный Бердянский округ Чувашия отправила 60 тонн гумгруза

Очередная крупная партия необходимого на фронте оборудования, собранная жителями республики, выехала из Чебоксар в минувший четверг. Накануне большого православного праздника бойцов ждали сердечные подарки — пасхальные открытки и рисунки со словами искренней поддержки. А для прихожан Бердянской епархии чебоксарские хлебопеки передали 1500 куличей.

Там, далеко, эти трогательные знаки внимания из дома для земляков-защитников не менее важны. По словам Главы Чувашии Олега Николаева, проводившего автокараван в дальний путь, в письмах и пасхальных наборах — частичка нашего душевного тепла. Они согреют сердца бойцов и наполнят их гордостью от мысли о том, что все они — сыны Чувашии. «Письма станут дополнительным стимулом в стремлении защищать Отечество вместе с народами нашей великой России. Уверен, что победа будет за нами, а враг повержен. Вместе мы сильнее!» — воодушевил Олег Николаев.

Свой вклад в сбор гуманитарного груза внесли многие в республике: предприятия, общественники, волонтеры, просто неравнодушные люди. В составе 60-тонной партии — два УАЗа повышенной проходимости, генераторы, маскировочные сети, стройматериалы, инструменты, а также высокотехнологичное оборудование (дальномеры и бинокли, рации и GPS-навигаторы, спутниковый интернет), металлоискатели, медикаменты, питьевая вода и многое другое. Все это заказывали наши бойцы, и волонтеры оперативно собрали все необходимое.

Так, десять квадрокоптеров, автозапчасти и автошины, оргтехнику, инструменты и канистры отправлены фондом «Перле». «Воддорстрой» из Цивильского округа предоставил оборудование и кабели. Духовное управление мусульман снабдило бочками для воды и сухофруктами. Волонтерские объединения «Моргаушцы — ZA Победу!» и «ZOV Вурнары» — масксетями, расходными материалами и оборудованием. Региональное отделение Общероссийского народного фронта собрало для детских учреждений Бердянска 200 одеял, 50 матрацев и 300 подушек, а Минтруда Чувашии передало подарки для ветеранов Великой Отечественной войны ко Дню Победы.

Свой вклад внесли даже детсадовцы. Они участвовали в акции Министерства образования Чувашии и Чувашской митрополии «Пасхальная открытка солдату». За два месяца дети, а также студенты техникумов и вузов, педагоги и родители создали около 7,5 тыс. пасхальных поздравлений.

Справка «СЧ»

С начала акции «Своих не бросаем!» жители и предприятия республики перечислили в Фонд развития Чувашии «Перле» более 106 млн рублей. В регионе организовали 40 гуманитарных конвоев и 13 небольших отправок.