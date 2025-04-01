Пятёрку сорвали «моржЫ»: в ЧГУ наградили отличников Тотального диктанта

От былой напряженности, что наблюдалась на лицах участников Тотального диктанта 5 апреля во время написания текста, не осталось и следа. На награждение отличники пришли счастливые, довольные и вдохновленные своими успехами.

«Пятерочников» приветствовал в аудитории Чувашского госуниверситета региональный координатор акции, заместитель декана факультета русской и чувашской филологии и журналистики ЧувГУ имени И.Н. Ульянова Андрей Обжогин. Он объявил, что в этом году на отлично диктант написали 20 человек. Самых грамотных участников поздравил генеральный директор — главный редактор АО «Газета «Советская Чувашия» Владимир Васильев. Напомним, наше издание наряду с ЧувГУ является организатором акции в республике.

«13 лет газета вместе с Чувашским госуниверситетом проводит Тотальный диктант. Особенно приятно, что наши сотрудники не только пишут об этом мероприятии, но и сами принимают в нем участие и даже получают пятерки», — подметил Владимир Львович. Особую благодарность главред выразил партнерам акции и верным друзьям «СЧ» — АО «АККОНД» и чебоксарскому кинотеатру «Волжский». Благодаря их поддержке отличники получили не только сертификаты, но и замечательные призы — сладкие подарки и пригласительные билеты в кино.

«Мы искренне рады, что приняли участие в организации масштабного праздника грамотности. Спасибо всем участникам за любовь к русскому языку!» — сказала директор кинотеатра Татьяна Дударева.

По традиции члены экспертной комиссии ознакомили собравшихся с типичными и курьезными ошибками участников диктанта. Часто ляпсусы связаны с тем, что кто-то что-то не так понял или не расслышал. Так, вместо слова «покатая» (спина) проверяющим встретились варианты «богатая» и «бокатая». Корабельный кок у одних превратился в кота, другие решили, что речь в тексте идет о копе или даже о компе. Вот так же по невнимательности камбуз у кого-то стал кампусом, а суденышко — студенышком. Один участник, не сделав в тексте ни единой ошибки, в самом конце споткнулся на слове «моржи», написав в окончании досадную «ы». «Возможно, участник так сосредоточился на сложных правилах, что совершенно забыл про элементарное «жи-ши» из первого класса», — посочувствовала тем, у кого сорвалась пятерка, заместитель председателя экспертной комиссии Ирина Бакина. Но, несмотря на неудачи, в целом текст «Дорога лебедей» известной писательницы Марины Москвиной, по словам филолога, оставил в душе как диктующих, так и пишущих светлые и радостные чувства.

Прежде всего, отметили новичков в команде отличников. Таковых в этом году оказалось шесть человек. Впервые писала главный диктант страны вместе со своей дочерью Елизаветой наша коллега Джульетта Федорова и сразу получила пятерку. На все сто справилась с работой и ученица чебоксарского лицея № 2 Ксения Афанасьева.

Затем награждали по возрастающей — двух-, трех-, четырех- и шестикратных «чемпионов» грамматического состязания. Самой титулованной отличницей по-прежнему остается выпускница факультета филологии ЧувГУ Ирина Алатырцева, на счету которой уже восьмая победа на Тотальном диктанте! Опытные участники признались, что давно передружились друг с другом, вместе ходят на курсы «Русский по пятницам» и стараются не пропускать любимую акцию. А некоторые приходят на диктант со своими родственниками.

«Участвуем в акции вместе с сестрой Еленой Ивановой уже несколько лет. То она получит пятерку, то я. А в этом году звезды сошлись так, что мы обе стали отличницами», — поделилась радостью преподаватель математики Ольга Вахтеркина. У обеих сестер, между прочим, физико-математическое образование.

Высший балл получили и пять студентов-иностранцев. Это будущие инженеры и врачи из Туркменистана, Алжира, Ирака и Камеруна. Напомним, для выходцев из других государств предусмотрена упрощенная версия проверки на грамотность — квиз-тест «ТRUD». Всего такое испытание прошли более трех десятков молодых людей, приехавших учиться в нашу республику из стран Азии и Африки. Организаторы поблагодарили за любовь к русскому языку всех иностранных участников и вручили им памятные подарки от Чувашского госуниверситета.