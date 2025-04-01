Ветеран МВД вовремя проявил бдительность

В календаре Министерства внутренних дел неслучайно есть такой праздник — День ветерана органов внутренних дел МВД России, отмечаемый, кстати, 17 апреля. Милиционеры и полицейские в отставке — не только хранители славных традиций ведомства, но и надежные бойцы невидимого фронта. Их зоркий глаз, острый ум и чуткое сердце помогают и раскрывать, и, что не менее важно, предотвращать серьезные преступления.

После службы в органах внутренних дел в должности инспектора-кинолога Алексей Лаптев из Моргаушского округа работает на местной птицефабрике. Прежние навыки и выработанное годами профессиональное чутье оказались весьма кстати «на гражданке».

Однажды Алексей Валерианович обратил внимание на работницу предприятия, которая то и дело с встревоженным видом подходила к окну, где прием сотовой связи лучше, и с кем-то подолгу разговаривала. Женщина объяснила коллегам, что сыну-восьмикласснику угрожает опасность из-за взломанного аккаунта. Маме было трудно сохранять самообладание, ведь неизвестные не просто атаковали ее звонками, а прислали аудиосообщение с голосом мальчика, рядом с которым якобы находится некий «дядя Юра». За безопасность подростка звонившие требовали 200 тыс. рублей.

Кто бы мог подумать, что простой работнице фабрики придется столкнуться с так называемым дипфейковым посланием — созданным с помощью искусственного интеллекта, когда с высокой степенью реалистичности имитируются реальные записи. Но, к счастью, рядом оказался ветеран полиции, которого еще в годы армейской службы на погранзаставе политрук учил никогда не терять «политической бдительности».

Алексей Валерианович посоветовал на подозрительное сообщение внимания не обращать, на звонки не отвечать и немедленно ехать в отделение полиции. Как выяснилось, это было единственное верное решение. Женщина отправилась в ОМВД России «Моргаушский». В это время родственники уже привезли туда ее сына, которого заметили на дороге между населенными пунктами округа. Следуя жестокому и циничному сценарию, мошенники запугали подростка той же историей про взломанный аккаунт. Мол, от его имени преступники провернули аферу на крупную сумму, из-за чего сейчас парнишку ищут «опасные люди». Спрятаться «доброжелатели» посоветовали ни где-нибудь, а на кладбище. Подросток в панике отключил телефон и ушел из дома, хорошо еще, что не рискнул отправиться в рекомендованное телефонными злоумышленниками место.

Видя состояние несовершеннолетнего, начальник ОМВД России «Моргаушский» подполковник полиции Михаил Мясников распорядился пригласить в отдел медика-психолога окружной больницы. Общими усилиями школьнику разъяснили коварные планы звонивших и успокоили, что никакой угрозы его жизни и здоровью нет.

Позже руководитель территориального органа внутренних дел приехал на предприятие лично поблагодарить Алексея Валериановича за проявленную бдительность и грамотные действия. В отделе, кстати, этому не были удивлены: кинолога Лаптева помнят как профессионала своего дела, служившего на совесть как родному краю, так и в Северо-Кавказском регионе, где ему неоднократно приходилось бывать в служебных командировках. В самой первой из них, в 2000 году, вместе со своим подопечным — восточно-европейской овчаркой по кличке Скиф — старший сержант милиции разыскал бандитский «схрон». За это Алексей Лаптев был представлен к государственной награде — медали «За отличие в охране общественного порядка».