Доступно и правдиво — о героях войны

«Мы с вами просто обязаны помнить о том, что пережили наши предки, наши бабушки и дедушки, отцы и матери. В те годы они жили не для себя, а для будущих поколений, для нас с вами. Они сделали все, чтобы мы сегодня могли чувствовать себя спокойно и счастливо на своей земле», — с такими словами обратился к дорогим землякам Глава республики Олег Николаев в аннотации к книге «День Победы приближали как могли. Чувашия в годы Великой Отечественной войны».

Презентация издания прошла сразу после торжественного открытия выставки «Художники Победы» в Чувашском национальном музее (подробно об экспозиции «СЧ» рассказывала в прошлом номере). Как сообщила руководитель Минкультуры Чувашии Светлана Каликова, это уже второй, исправленный и дополненный вариант книги.

«Пять лет назад мы выпустили уникальный труд, посвященный 75-летию Победы. В нем простым, понятным языком говорилось о том, как жила Чувашия в годы Великой Отечественной войны, об уроженцах республики — Героях Советского Союза. Книга оказалась очень востребованной. Но за последние пять лет у нас произошли важные события: открылся мемориал, посвященный строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей, а Чебоксары удостоились почетного звания «Город трудовой доблести». Поэтому к 80-летию Победы при поддержке руководителя региона Олега Николаева Чувашское книжное издательство вместе с Министерством цифрового развития переиздало книгу, обогатив ее новыми главами», — объяснила министр.

Авторы — кандидаты исторических наук Олег Андреев и Марина Широкова — рассказали, как шла работа над военной летописью. Безусловно, существовало уже большое количество научных изданий, сборников документов, воспоминаний, а также электронных ресурсов. Но, как отметил Олег Васильевич, для широкой аудитории, особенно подрастающего поколения, нужен был материал иного формата, рассказывающий о войне доступно и увлекательно — чтобы дети и их родители читали книгу вместе и гордились подвигами своих предков.

По словам соавтора Марины Широковой, в новом издании заложены три идеи. Во-первых, основное содержание посвящено нашим землякам, которые встали на защиту страны. О ключевых военных операциях рассказано через призму личных судеб непосредственных участников тех событий. «Наша задача была показать дух народа, подчеркнуть, что главный фактор Победы — это, прежде всего, люди», — обозначила историк.

Вторая идея — это единство тыла и фронта. Целый раздел посвящен строителям оборонительных рубежей, работникам эвакуированных в Чувашию предприятий, сотрудникам госпиталей. Наконец, в книге есть глава, рассказывающая о том, как трепетно в республике относятся к сохранению исторической памяти.

«Композиционно новое издание состоит из хорошо проиллюстрированных документальных очерков. При этом мы сохранили научные принципы», — добавил Андреев. Авторы не сомневаются, что их книга поможет соотечественникам отличить правду от лжи о Великой Отечественной войне, узнать больше о ее подлинных героях, роли советского народа и наших земляков в победе над фашизмом.