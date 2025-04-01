ВЛАДИМИР СТЕПАНОВ,

вице-премьер — министр здравоохранения Чувашской Республики:

«Состоялась съемка популярных медицинских программ «Жить здорово!» и «Здоровье» с участием специалистов Республиканского клинического онкологического диспансера Минздрава Чувашии. Поводом для участия в передаче стала вдохновляющая история молодого пациента Артема, которого смогли спасти от тяжелой болезни благодаря совместной работе специалистов из Чебоксар, Казани и Обнинска. Вместе с Артемом в студию приехала и его семья — жена и дочь.

В программе расскажут о сложной операции по трансплантации печени, проведенной молодому человеку с редчайшей формой онкологического заболевания — нейроэндокринной опухолью с метастазами в лимфатические узлы и обе доли печени. История Артема служит ярким примером эффективности взаимодействия между медицинскими учреждениями и врачами разных специализаций, объединяющих усилия и применяющих комплексный подход к лечению особенно сложных и критических состояний».