ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА,

заместитель Председателя Правительства Российской Федерации:

«Ключевым является повышение доступности медицинских услуг, в том числе на селе, охват диспансеризацией, профосмотрами, диспансерным наблюдением, что предусматривает посещение медицинскими организациями граждан на дому и доставку в медицинские организации и обратно, чтобы как раз решать проблему доступности. Кроме того, с учетом того, что мы приступили к реализации нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», планируем обучение по вопросам здорового старения и активного долголетия, совершенствование мер по профилактике падений, переломов, когнитивных нарушений. То, что является проблемой именно в этом возрасте. Мы также будем развивать научные исследования по вопросам старения, разработку и внедрение современных диагностик и лечения граждан старшего поколения. На это настроен еще один новый национальный проект технологического лидерства «Новые технологии здоровьесбережения».