В Минздраве обсудили итоги развития отрасли и ближайшие перспективы

От участкового до узких специалистов

Все мы время от времени болеем. И в этот момент к нам на помощь приходят люди в белых халатах. Они знают, как убрать боль и поддержать добрым словом. На расширенном заседании коллегии Минздрава Чувашии коллеги по цеху подвели итоги развития отрасли и обсудили ближайшие перспективы.

За последние пять лет в финансовое обеспечение здравоохранения направлено более 145 млрд рублей. Объемы финансирования увеличились в 1,5 раза. Это позволило существенно повысить доступность и качество медицинской помощи. И здесь свою роль сыграла стратегия, которую обозначили нацпроекты и госпрограммы. «С 2020 года нам удалось выстроить эффективную цепочку сопровождения пациентов — от профилактических мероприятий до высокотехнологичной помощи и реабилитации, наладить раннее выявление заболеваний, а за счет этого — более быстро и качественно проводить лечение», — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев.

Первичное звено

Опытные участковые врачи и медсестры могут определить болезнь в зачатке и не дать ей развиться. Надо ли говорить, насколько важен этот момент? Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения продолжится в 2026-2030 годах в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», отметил в своем докладе вице-премьер — министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов. Будут построены новые поликлиники и стационары сельских больниц, врачебные амбулатории и фельдшерские пункты, закуплено новое оборудование. Всего же на реализацию нового цикла нацпроектов планируется направить более 3,4 млрд рублей.

С 2020 по 2024 годы обновлены более 200 объектов здравоохранения, а также построены и отремонтированы за счет республиканской казны 84. К числу таких объектов относятся новый офис врача общей практики в микрорайоне «Университет», распахнувший свои двери в прошлом году, поликлиника в поселке Лапсары, хирургический корпус в селе Большой Сундырь и инфекционный корпус в поселке Вурнары. Доля аварийных и требующих капремонта зданий снизилась в 1,7 раза — до 19%. «Увеличилась не просто доступность медицинской помощи, созданы комфортные условия для пациентов и медицинского персонала», — подчеркнул Владимир Степанов.

Функциональность ФАПов оценил сам Президент России во время визита в Чувашию в феврале 2024 года. После общения с жителями Цивильского округа Владимир Путин дал указание построить два новых фельдшерско-акушерских пункта в деревнях Синьялы и Михайловка. Поручение главы государства выполнено. Уже к концу года пациенты смогли получать медицинскую помощь рядом с домом.

«В целом по итогам программы улучшения должны коснуться почти одного миллиона жителей Чувашии, — уточнил министр. — За счет средств республики в 2026 году откроем новую поликлинику в микрорайоне «Солнечный». В 2025 году построим новые фельдшерско-акушерские пункты в деревне Чувашские Ишаки Батыревского муниципального округа и деревне Ижекей Красночетайского муниципального округа — сверх запланированных программой модернизации первичного звена здравоохранения».

Поднять статус фельдшера и сделать его ведущим звеном на селе призван новый проект под названием «ФАП — центр притяжения здоровья». Он стартовал в рамках Послания Главы Чувашии при поддержке Союза женщин Чувашии и Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины. А еще, по словам Владимира Степанова, в рамках национального проекта «Семья» в ближайшие три года в районах республики будут созданы девять новых женских консультаций. Обновят и медоборудование перинатальных центров.

Скорая помощь

Благодаря федеральным и республиканским вливаниям медицинские организации получили 116 новых машин скорой помощи. Обновлена почти половина автопарка. По поручению Главы Чувашии Олега Николаева впервые в республике построены теплые гаражи для спецтранспорта — в Цивильске, Новочебоксарске и поселке Киря.

«В комплексе это позволило улучшить условия работы службы «03», а также сократить среднее время ожидания бригады скорой помощи с 20,8 минуты в 2020 году до 16,3 минуты в 2024-м», — отметил Владимир Степанов. Недавно республика закупила еще четыре реанимобиля — для обслуживания на трассе М-12. С 2021 года в нашем регионе действует служба санитарной авиации. За это время она спасла жизнь порядка 400 тяжелых пациентов.

«Новые сосудистые отделения в Алатыре и Батырево позволили улучшить экстренную помощь жителям отдаленных районов. В планах — создание отделения в Канаше», — подчеркнул Владимир Степанов. Теперь есть возможность оказать медпомощь таким пациентам в течение «золотого часа».

Профилактика и ранняя диагностика

Охват населения диспансеризацией и профилактическими медосмотрами увеличился в 1,7 раза за последние пять лет. В прошлом году профилактику прошли практически 80% населения республики. Особую популярность приобрел проект Минздрава Чувашии и регионального Союза женщин «Ради жизни». Диспансеризация без отрыва от производства, прямо на рабочем месте — люди обследуются, получают консультации специалистов. На предприятиях проводятся мастер-классы и лекции о здоровом образе жизни. «Рабочей» диспансеризацией уже воспользовались порядка 45 тыс. человек. Начиная с 2024 года впервые в регионе проводится диспансеризация взрослого населения репродуктивного возраста, охватившая 55 тыс. человек.





Свою лепту вносят мобильные медицинские комплексы. Они работают в каждом муниципальном округе. Такие за счет федеральных средств поставлены в Аликовскую, Цивильскую, Чебоксарскую и Алатырскую центральные районные больницы. «В 2024 году аналогичный комплекс был закуплен для Канашской ЦРБ за счет средств республиканского бюджета», — уточнил министр здравоохранения.

Каждый год профилактические осмотры проходят около 100 тыс. сельчан. Доказали свою эффективность и центры амбулаторной онкологической помощи — выявлено 60% всех онкологических заболеваний на ранних стадиях.

Высокие технологии

По словам Владимира Степанова, объемы высокотехнологичной медицинской помощи в сравнении с 2020 годом увеличились на 42%. Преимущественно ее оказывают в травматологии и ортопедии, онкологии, офтальмологии, сердечно-сосудистой хирургии. В 2024 году доля пациентов, получающих такую помощь в Чувашии, достигла 80%.

Кроме того, только в прошлом году медицинские организации республики внедрили более 30 новых методов лечения и новых медицинских технологий. Так что высокотехнологичная помощь продолжает совершенствоваться.

Восстановление под присмотром медиков

Пять ведущих медучреждений республики уже оснащены современным оборудованием в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Объем восстановительных услуг в амбулаторных условиях возрос в 2,7 раза, а в стационаре — на 17%. Только в прошлом году такую помощь получили более 16 тыс. пациентов. Развернуто новое стационарное реабилитационное отделение на базе Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн, в этом году такое же откроется в Новочебоксарской городской больнице. А в рамках Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии до 2030 года получит развитие третий, санаторный, этап реабилитации. Уже в этом году начнется модернизация двух детских здравниц.

Для участников СВО и их семей

Под особым вниманием — комплексная реабилитация и качественная медицинская помощь участникам СВО и членам их семей. Этот вопрос находится на контроле Главы Чувашии Олега Николаева. Практикуется комплексный подход, для этих пациентов все организовано во внеочередном порядке, в режиме «одного окна», чтобы сократить время ожидания и сделать процесс максимально удобным.

В рамках диспансеризации уже обследовались 324 человека. Более двух тысяч участников специальной военной операции получили необходимую медицинскую помощь — лечение, реабилитацию после травм и заболеваний, возникших в ходе выполнения служебного долга. Более трех тысяч воспользовались услугами психологов.

Медицинские организации республики активно подключаются к этому фронту работ. Так, в Республиканской офтальмологической больнице, клиническом госпитале для ветеранов войн и Городской стоматологической поликлинике организованы дни открытых дверей для участников СВО. В Республиканском онкодиспансере вдовам и матерям участников специальной военной операции проводятся профилактические обследования, направленные на раннюю диагностику новообразований.

Вездесущая цифра

Чувашия — в топ-5 среди российских регионов по цифровизации здравоохранения. Показатель зрелости отрасли в этой сфере за последнюю пятилетку увеличился в десять раз. Документы теперь формируются в электронном виде. В настоящее время функционирует современная медицинская информационная система, к которой подключены все медицинские организации. Только в прошлом году было проведено более 43 тыс. телеконсультаций — их можно получить даже в фельдшерско-акушерских пунктах. «За последние пять лет мы увеличили доступность телемедицины в четыре раза, что значительно приблизило специализированную медицинскую помощь к пациентам», — отметил министр здравоохранения Владимир Степанов.

Ежегодно дистанционно записываются к врачу около 10 млн раз. Втрое выросло число тех, кто оформился на прием через «Госуслуги». Внедрены технологии искусственного интеллекта: голосовые помощники записи на вакцинацию, на прием к врачу, технология «компьютерного зрения» в лучевой диагностике. В клиниках внедрена система для поддержки принятия врачебных решений, инструменты прогнозной аналитики здоровья пациентов — тоже на базе искусственного интеллекта.

Кадры решают всё

В минувшую пятилетку на социальную поддержку медиков направлено 863 млн рублей. Это позволило привлечь в отрасль дополнительно более 1100 специалистов. В прошлом году по инициативе Главы Чувашии Олега Николаева круг помощи медработникам на селе был расширен — предусматривается возмещение расходов на проезд к месту работы и обратно, на наем жилых помещений. Действуют и единовременные компенсационные выплаты молодым медработникам дефицитных специальностей.

Это уже повысило обеспеченность населения республики врачами на 12,6%, медицинскими работниками среднего звена — на 5,3%. А число молодых специалистов в возрасте до 35 лет возросло с 2020 года почти на 35%.

«В рамках Послания Главы Чувашии в этом году планируем создать центр по подбору персонала для медицинских организаций. Он должен обеспечить раннюю профориентацию, обучение, подбор, повышение квалификации, переподготовку и решение других вопросов кадрового обеспечения отрасли», — озвучил планы Владимир Степанов. В работе центра применят современные технологии по привлечению и найму персонала: скрипты для проведения собеседований, технологии «холодных звонков», цифровые помощники и другие.

Согласно опросам, проведенным по методике Минздрава России, уровень удовлетворенности медицинской помощью в Чувашии в начале 2025 года достиг 56%. Этот показатель ежегодно растет. Значит, все больше людей замечают положительные изменения и видят реальные результаты. На расширенном заседании коллегии Минздрава Глава республики Олег Николаев отметил: «Самое главное — это люди, которые оживляют технологии, оборудование и превращают в необходимую медицинскую помощь». Впереди новые вызовы, однако основной приоритет остается прежним — здоровье и благополучие каждого гражданина.