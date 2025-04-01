Таланты собрались в столице

Эти ребята — будущее нашей страны. Они разрабатывают проекты, которые приносят пользу людям. В то же время молодые умельцы стремятся к получению новых знаний. В Чебоксарах более 200 студентов из 64 образовательных учреждений ПФО прошли обучение по программе «Жить и создавать в России» в рамках Всероссийского проекта «Твой ход».

В столице республики состоялись мероприятия первого модуля под названием «Жить». По словам руководителя образовательной программы «Жить и создавать в России» Якова Чернышева, для проведения образовательного форума нашу республику выбрали неслучайно. «В Чувашии для студентов созданы оптимальные условия, чтобы они развивались, — подчеркнул Яков Чернышев. — В рамках программы для нас важно понять, какой смысл участники вкладывают в простое слово «жить». В этом году более четырех тысяч студентов подали заявки, мы отобрали 850 самых лучших и активных ребят по всей стране».

Организаторы Всероссийского проекта «Твой ход» регулярно обновляют образовательные программы — «Жить и создавать в России» пришла на смену «Голосу поколений». Серьезную роль играют старожилы, которые давно находятся в студенческом движении.

Дарья Филатова из Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета в прошлом году дошла до финала в одном из направлений проекта «Твой ход» в треке «Делаю». Она презентовала концепцию мероприятий, предназначенных для развития городского туризма в Нижнем Новгороде, призванную помочь иностранцам, а также жителям других городов. Проект Дарьи не победил, но получил хороший отклик, и теперь студентка снова решила попробовать свои силы. «Моя главная цель — изменить себя, — поделилась Дарья Филатова. — Для меня очень важно улучшить профессиональные компетенции, получить опыт работы в команде».

Еще одна представительница региона-соседа — Анастасия Шерстнева, обучающаяся в Нижегородском государственном педагогическом университете имени Козьмы Минина. Она совсем недавно выиграла грант для проведения в учебном заведении исторического марафона «Расцвет Мининский». «Я знаю, что здесь будет крутая программа, которая поможет мне увидеть себя с другой стороны. Я больше себя проявляла в написаниях грантов, юридической деятельности. Благодаря программе «Жить и создавать в России» мне хочется улучшить навыки анализа современных трендов в области молодежной политики. Я рада приехать в Чебоксары для участия в масштабном проекте, — пояснила Анастасия Шерстнева. — Мы любим нашу страну, готовы работать на благо России, объединяться для достижения глобальных целей».

В свою очередь, региональный координатор проекта «Твой ход» в Чувашии, студентка второго курса ЧГПУ имени И.Я. Яковлева Ксения Михайлова давно хотела присоединиться к образовательной программе. Кстати, Ксения ведет активную общественную жизнь в университете, являясь руководителем организации «Тьюторы ЧГПУ». Совсем скоро под ее эгидой откроется школа тьюторства — подготовленные специалисты будут помогать адаптироваться первокурсникам в студенческой среде. В планах у девушки еще один проект, направленный на популяризацию чувашской культуры.

«Для меня важно, чтобы о нашей культуре знали как можно больше людей. Поэтому я хочу запустить сообщество на платформе социальной сети ВКонтакте, где буду рассказывать о главных достопримечательностях нашей республики, — заявила Ксения Михайлова. — Я счастлива — моя мечта участвовать в программе сбылась. Надеюсь, что у меня появится максимальная мотивация для реализации задуманных проектов».

С участниками программы в формате живого диалога пообщался Глава Чувашии Олег Николаев. «Название этой молодежной программы «Жить и создавать в России» очень созвучно нашему слогану «Жить и работать в Чувашии». Они коротко и емко передают важные элементы отношения к жизни — желать и реализовывать поставленные цели. Мы в Чувашии делаем все, чтобы каждый молодой человек мог найти свое место, творить и исполнять свои мечты. Поэтому мы стараемся максимально вовлекать молодежь в формирование наших планов, или, как сейчас принято говорить, образа будущего республики», — сказал Олег Николаев.

Участники образовательной программы задали вопросы руководителю региона. Олег Николаев сообщил об основных направлениях развития для молодежи в республике, подчеркнул важность командной работы и преодоления трудностей.

Также перед ребятами выступила трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич. Титулованная спортсменка описала трудности, с которыми ей пришлось столкнуться во время карьеры. В течение четырех дней студенты участвовали в разнообразных сессиях, тренингах и мастер-классах.

Справка «СЧ»

Образовательная программа «Жить и создавать в России» Всероссийского студенческого проекта «Твой ход» является частью нацпроекта «Молодежь и дети» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Министерства науки и высшего образования России, а также входит в линейку проектов платформы «Россия — страна возможностей».