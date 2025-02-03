В Чувашии открыли Год Победы и патриотизма

Старт череде мероприятий, посвященных главному событию — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, вчера в стенах Чувашской государственной филармонии дал Глава Чувашии Олег Николаев. Назвав тщетными попытки коллективного Запада разобщить нашу страну и вбить клин между проживающими в России народами, руководитель региона напомнил, что в сложные времена российский народ всегда объединялся и выходил победителем.

В течение всего года в республике будут отдавать дань памяти защитникам Отечества, труженикам тыла, вспоминать исторические события, проводить большую работу по патриотическому воспитанию молодого поколения.

Под громкие аплодисменты зала Олег Николаев вручил государственные награды участникам СВО Руслану Валиеву и Алексею Ростовцеву. Стоя встречали и тружеников тыла, и жителей блокадного Ленинграда, присутствовавших на церемонии. Глава Чувашии тепло поблагодарил каждого и наградил юбилейными медалями «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Подробнее об открытии — в следующем номере «СЧ».