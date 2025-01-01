ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашской Республики:

«Фашизм оставил глубокий след в истории нашей страны. Миллионы людей в годы Великой Отечественной войны отдали свои жизни ради свободы и независимости Родины. Солдаты на фронте, партизаны в тылу врага, работники тыла — все они внесли свой вклад в общую Победу. Женщины, дети, старики — никто не остался в стороне. К сожалению, нацистская идеология вновь проявляет себя. Российские солдаты, как 80 лет назад, вынуждены противостоять злу. Сейчас, как никогда раньше, нам необходимо помнить о героическом подвиге наших предков, строить надежное и безопасное будущее. Именно современная молодежь является той движущей силой, которая может и должна противостоять фашизму. В Год защитника Отечества в России и в Год Победы и патриотизма в Чувашии молодежные объединения республики станут флагманами праздничных мероприятий и объединят молодежь вокруг патриотических ценностей страны. Патриотическое воспитание молодежи — одна из основных целей нацпроекта «Молодежь и дети».