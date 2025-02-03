К пенсии лучше подготовиться заранее

Пришло письмо из Социального фонда о том, что надо сверить какие-то данные. Что делать, отвечать? А то кругом пугают мошенниками, не от них ли это письмо?

Нет, письмо не от мошенников. Как пояснили в ОСФР по Чувашии, за два года до выхода гражданина на пенсию Соцфонд уведомляет его о необходимости сверить данные, отраженные на ИЛС, с записями в трудовой книжке. Если какие-то рабочие периоды не учтены, у гражданина остается время, чтобы собрать дополнительные справки и документы. Также специалисты фонда могут оказать содействие в получении недостающих сведений, внесут полученные данные на ваш ИЛС и подготовят необходимую информацию для назначения пенсии.

Обратиться за данной услугой жители республики могут в клиентскую службу Отделения фонда по Чувашской Республике. Сделать это нужно заранее, минимум за год до возникновения права на пенсию. В клиентскую службу будущему пенсионеру необходимо предоставить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, документы о стаже (трудовая книжка, военный билет, справки), документы об учебе (диплом, аттестат), свидетельство о браке (если документы оформлены на другую фамилию), свидетельства о рождении детей и другие документы, влияющие на право или размер пенсии.

Пенсия назначается с даты обращения, но не раньше возникновения права на нее. Важно отметить, что сдача документов для предварительной работы не считается обращением за установлением пенсии.

Правом на назначение страховой пенсии по старости в 2026 году могут воспользоваться мужчины, достигшие возраста 64 лет, и женщины — 59 лет, при наличии страхового стажа не менее 15 лет и величины ИПК не менее 30.

По всем вопросам можно звонить на номер 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

Цифра

13 тысяч жителей республики обратились в 2024 году в Отделение СФР по Чувашии для заблаговременной подготовки документов для назначения пенсии.