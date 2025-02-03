В Чебоксарах 5-6 марта пройдет XVII Межрегиональная выставка «Картофель-2025»

Около 70 компаний России представят в МТВ-Центре семенной и продовольственный картофель, широкий спектр удобрений и средств защиты растений, техника и оборудование. В программе — научно-практическая конференция, мастер-классы, дегустация блюд из картофеля, чипсов, детский творческий конкурс.

Уже подтвердили участие представители 15 регионов — Московской, Владимирской, Нижегородской, Кировской, Ульяновской, Воронежской, Самарской, Ростовской областей, также будут гости из Татарстана, Мордовии, Ставропольского края, Сибири, Москвы, Санкт-Петербурга. Экспозиции станут шире и займут 736 кв. м на пятом этаже МТВ-Центра. Чувашию представят 25 экспонентов.

Все участники распределятся по тематическим направлениям. Больше 42% площади займет направление «техника и технологии», по 21% — «удобрения и средства защиты растений», а также «производители картофеля и семян»; свыше 18% — «хранение и переработка» и 23% — иные направления.

На днях один из организаторов выставки, Министерство сельского хозяйства Чувашии, предложил придумать имя для ее талисмана-символа. За самый креативный и залайканный вариант обещан подарок, который будет вручен 14 февраля. Идеи принимаются на странице Минсельхоза в ВКонтакте.