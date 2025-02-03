Спустили деньги в трубу

Прокуратура Чувашии направила в суд уголовное дело о злоупотреблении полномочиями с ущербом свыше полутора миллиардов рублей, которое непосредственно связано с компанией, уже засветившейся в судебном скандале почти шесть лет назад.

Фигурантами намечающегося судебного разбирательства станут три человека, которые в разное время входили в состав руководства ООО «Коммунальные технологии». С октября 2011 года по август 2019-го они принимали решения о неправомерных сделках, фактически невыгодных для организации. Так, деньги предприятия необоснованно направлялись на предоставление займов аффилированным организациям и физическим лицам, на размещение депозитов в аффилированном кредитном учреждении, работа которого была впоследствии прекращена.

Помимо этого, за время своего руководства обвиняемые выплачивали явно завышенные премии сотрудникам при отсутствии законных на то оснований и на фоне явной убыточности предприятия. Сумма выплаченных премий, кстати, составила более 205 млн рублей. Общая же сумма неоправданных расходов превысила 1,5 млрд рублей.

«В результате злоупотребления полномочиями со стороны указанных лиц наступили тяжкие последствия для ООО «Коммунальные технологии» в виде признания его неплатежеспособным и начала процедуры ликвидации компании», — сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В ходе предварительного следствия был наложен арест на денежные средства, земельные участки, жилые и нежилые помещения, а также транспортные средства обвиняемых. После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены прокуратурой в Калининский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу.

Напомним, что компания «Коммунальные технологии» была организована в 2004 году путем объединения теплосетей и электрического хозяйства городов Чебоксары и Новочебоксарск. Вскоре предприятие дополнительно обслуживало электросети Цивильска и Мариинского Посада. В столице Чувашии теплоснабжающая организация управляла более 50 котельными по всему городу. В 2007 году «Коммунальные технологии» в конкурсе Минстроя РФ были признаны лучшей компанией ЖКХ России по своему направлению. С 2010 года у предприятия начались судебные тяжбы с управляющими компаниями, которые массово оспаривали свою задолженность за потребленные энергоресурсы, а вскоре у «КТ» обнаружились финансовые трудности с предприятиями газоснабжения.