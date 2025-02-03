Сберегли любовь

Искрящийся январский снежок подсветили своим блеском «изумруды» и «бриллианты». Пары, отметившие во второй зимний месяц драгоценные даты семейного долголетия, принимали поздравления.

Супруги Березины из поселка Ибреси сыграли «изумрудную свадьбу» — 55-летие совместной жизни. Юбиляры с детства любили спорт, часто участвовали в волейбольных соревнованиях. Там и познакомились. Дружили семь лет. За это время выучились, получили профессию, устроились на работу и стали самостоятельными людьми, готовыми создать семью.

После школы Виктор Никифорович отучился в профессиональном училище на слесаря механических изделий широкого профиля. Пришел в добровольное спортивное общество «Урожай» Ибресинского района, 12 лет возглавлял его. Обучал ребят легкой атлетике, боксу, биатлону. Затем до пенсии работал на Ибресинском заводе электроизмерительных приборов. Валентина Семеновна окончила Чувашский педагогический институт. Ее трудовая стезя началась в поселке Буинске. Затем она много лет преподавала французский и немецкий языки в средней школе № 1, была инспектором РОНО, завучем Ибресинской школы № 2. Отличник народного просвещения России, заслуженный учитель Чувашии, награждена грамотой Президиума Верховного Совета республики. Супруги вырастили сына и дочь — Елену и Евгения. А сейчас не нарадуются на внука Александра.

Есть в праздничном семейном календаре и «бриллиантовая» дата. Супруги Рыбаковы из деревни Вурманкас-Ядрино Ядринского муниципального округа прожили вместе 60 лет. «Горько!» жениху и невесте кричали 25 января 1965 года. Михаил Ильич — участник целинного движения. 43 года трудился в колхозе, прошел путь от механика до председателя. Надежда Петровна — ветеран труда, 42 года тоже отдала родному колхозу. В семье выросли двое детей, а сегодня у юбиляров уже двое внуков и правнук. Они поделились своими пожеланиями: «Живите так же достойно, как и мы. Будьте честными, добросовестными и трудолюбивыми. Уважайте людей». Секрет семейного счастья Рыбаковых — это умение понимать, прощать, уступать и вместе преодолевать трудности.