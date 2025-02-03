Очередной День Правительства

Глава Чувашии Олег Николаев провел День Правительства в Шумерлинском и Красночетайском округах. Выступая в Шумерле, руководитель региона остановился на оценке итогов работы муниципалитета за 2024 год. По многим позициям они позитивные, но есть и нерешенные проблемы. О них говорил в своем докладе глава округа Эдуард Васильев.

В Красных Четаях руководитель республики также заострил внимание на не используемых резервах. Доклад об итогах года и задачах на 2025 год представил глава округа Иван Михопаров.

В Дне Правительства участвовали руководители республиканских министерств.