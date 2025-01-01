Будущие юристы познакомились с буднями полиции

В Управлении МВД России по городу Чебоксары подвели итоги всероссийской акции «Студенческий десант».

В этом году участниками акции стали студенты разных курсов юридического факультета Чебоксарского института Московского политехнического университета. Молодые люди поделились впечатлениями о кратковременной стажировке в органах внутренних дел с начальником управления Александром Темновым и председателем Общественного совета при ведомстве Наталией Малюткиной.

Студенты побывали на экскурсиях в центре управления нарядами, экспертно-криминалистическом центре, центре кинологической службы, музее МВД по Чувашской Республике. Также они участвовали в рейдах, заступали на дежурство с патрульно-постовой и дорожно-патрульной службами. Вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних проводили беседы в школах, посещали «трудные» семьи. Каждый участник акции получил сертификат о прохождении кратковременной стажировки.

Начальник УМВД поблагодарил будущих юристов за помощь в проведении Дня профилактики мошенничества, рейдов, направленных на дорожную безопасность. Подполковник полиции выразил уверенность, что участие в акции пошло всем на пользу, и пригласил студентов на службу в полицию. «Молодым сотрудникам открыты все горизонты. Все в ваших руках. Получайте образование, следите за своим здоровьем, и мы вас ждем в наших рядах», — резюмировал Александр Темнов.