Будущие юристы познакомились с буднями полиции

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Будущие юристы поделились впечатлениями о стажировке. Фото УМВД.21.МВД.РФ

В Управлении МВД России по городу Чебоксары подвели итоги всероссийской акции «Студенческий десант».
В этом году участниками акции стали студенты разных курсов юридического факультета Чебоксарского института Московского политехнического университета. Молодые люди поделились впечатлениями о кратковременной стажировке в органах внутренних дел с начальником управления Александром Темновым и председателем Общественного совета при ведомстве Наталией Малюткиной.
Студенты побывали на экскурсиях в центре управления нарядами, экспертно-криминалистическом центре, центре кинологической службы, музее МВД по Чувашской Республике. Также они участвовали в рейдах, заступали на дежурство с патрульно-постовой и дорожно-патрульной службами. Вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних проводили беседы в школах, посещали «трудные» семьи. Каждый участник акции получил сертификат о прохождении кратковременной стажировки.
Начальник УМВД поблагодарил будущих юристов за помощь в проведении Дня профилактики мошенничества, рейдов, направленных на дорожную безопасность. Подполковник полиции выразил уверенность, что участие в акции пошло всем на пользу, и пригласил студентов на службу в полицию. «Молодым сотрудникам открыты все горизонты. Все в ваших руках. Получайте образование, следите за своим здоровьем, и мы вас ждем в наших рядах», — резюмировал Александр Темнов.

Опубликовано: 31 января 2025 г.


Читайте также:

Жительница Йошкар-Олы задержана после серии краж из чебоксарских магазинов
Организаторы подпольных казино в Чебоксарах предстанут перед судом
Чувашские полицейские выявили межрегиональную группу кибермошенников
Главный инспектор МВД России проведет в Чувашии прием граждан
"Лишенец" пытался пересдать экзамен в ГИБДД с помощью скрытой видеокамеры
"Берданку" и "Стечкина" обнаружили оперативники в "подпольном" арсенале охотника
Василий Дмитриев — фронтовик, учитель, человек
Полиция Новочебоксарска устанавливает владельцев похищенного имущества

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.