Лучший результат — в союзе с врачами

Любую болезнь легче предупредить. И даже если недуг уже поселился в теле, лучше обнаружить его как можно раньше. Профилактику и раннюю диагностику обеспечит диспансеризация. О ней корреспондент газеты «Советская Чувашия» побеседовал с и.о. главного внештатного специалиста по медицинской профилактике Минздрава Чувашии Ларисой Агеевой. Врач ответил на самые распространенные вопросы.

Почему так важно регулярно проходить диспансеризацию

Диспансеризация направлена на раннюю диагностику хронических неинфекционных заболеваний. Болезни системы кровообращения, злокачественные опухоли, сахарный диабет, хронические болезни легких — любые недуги, обнаруженные на ранней стадии, гораздо легче лечить, избежав при этом последующих осложнений.

За 2024 год в ходе диспансеризации жителей Чебоксар выявлено более 29 тыс. случаев различных заболеваний, из них более 13 тыс. — хронические неинфекционные. Впервые зафиксированы злокачественные новообразования у 391 человека, а у 11665 пациентов обнаружена сердечно-сосудистая патология (в том числе 6935 страдают повышенным кровяным давлением). У 2080 человек есть проблемы с пищеварением, у 916 — сахарный диабет, у 689— болезни органов дыхания.

Кроме того, диспансеризация и профилактические медосмотры позволяют определить факторы риска развития заболеваний и помочь своевременно их устранить.

В прошедшем году избыточная масса тела имелась у 30,8% пациентов, нерациональное питание отмечено у 23%, недостаточная физическая активность — у 12%. Чтобы скорректировать эти обстоятельства, в рамках диспансеризации проводится углубленное профилактическое консультирование. В 2024 году его прошли 75425 человек. Пациентов информируют о рисках, прививают им правильные поведенческие навыки, учат быть ответственными за свое здоровье.

Кто и как часто может ее проходить

С 40 лет диспансеризация проводится ежегодно. В возрасте от 18 до 39 лет ее можно пройти раз в три года. Во все остальные периоды выполняется профилактический медицинский осмотр.

Какие исследования проводятся

В рамках диспансеризации пристальное внимание врачей обращено на выявление сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных новообразований, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сахарного диабета, а также старческой астении у пожилых людей.

Скрининг на сердечно-сосудистые заболевания — это определение рисков их возникновения, измерение артериального давления, уровня общего холестерина в крови, электрокардиограмма. Так можно обнаружить гипертонию, ишемическую болезнь сердца, хроническую сердечную недостаточность, вероятность возникновения инсульта.

Скрининг на злокачественные новообразования — это исследование кала на скрытую кровь, а также маммография, исследование мазка с шейки матки для женщин, анализ крови на простат-специфический антиген для мужчин. Цель — выявление колоректального рака, рака молочной железы, женской половой сферы и простаты.

Скрининг на сахарный диабет — определение уровня глюкозы в крови, на ХОБЛ — проведение спирометрического обследования, флюорография.

Как организован этот процесс

Диспансеризация проходит в два этапа. На первом проводятся вышеперечисленные скрининги. По их результатам врач-терапевт дает рекомендации по коррекции факторов риска, если они есть, и определяет группу здоровья. При необходимости человека направляют на второй этап — для дополнительного обследования и консультации профильных специалистов. Если выявлены хронические заболевания, врач ставит такого пациента на диспансерное наблюдение, определяя дальнейшую тактику лечения.

Нужна ли предварительная запись на осмотр

Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту проживания. А записаться на нее — через портал госуслуг или колл-центр. Без предварительной записи, минуя регистратуру, ее проводят в кабинетах или отделениях медицинской профилактики поликлиник. Нужно иметь на руках полис обязательного медицинского страхования и паспорт.

Для удобства медосмотры и диспансеризацию также организуют в трудовых коллективах или по месту учебы. За 2024 год около 16 тыс. чебоксарцев прошли профилактические мероприятия на своем рабочем месте.

Если в селе нет поликлиники

Диспансеризация организована не только в поликлиниках, но и в фельдшерско-акушерских пунктах. В отдаленные места выезжают мобильные медицинские бригады вместе с фельдшером, который курирует населенный пункт, и проводят комплексное обследование населения, в том числе и в передвижном пункте.

Новшества-2024

С прошлого года в состав профилактических мероприятий вошел новый скрининг — обследование крови на антитела к гепатиту С. Пройти его бесплатно раз в десятилетие могут все россияне старше 25 лет. Также в рамках диспансеризации теперь предусмотрена оценка репродуктивного здоровья женщин и мужчин от 18 до 49 лет.