Танец как мост между прошлым и настоящим

Во Дворце культуры тракторостроителей состоялся юбилейный вечер балетмейстера, танцора и педагога Анатолия Музыкантова

Вопрос о происхождении чувашей издавна волновал умы этнографов и археологов, фольклористов и языковедов, по сей день выдвигающих гипотезы о том, кто же были нашими прародителями. Хунну, гунны, булгары, хазары… Но чаще всего на страницах научных трудов можно встретить упоминания о суварах — кочевых племенах, обитавших на территории нынешнего Поволжья. Заслуженный работник культуры России и Чувашии Анатолий Музыкантов, чей юбилейный вечер состоялся в минувшую среду на сцене Дворца культуры тракторостроителей, буквально своими руками построил мост между прошлым и настоящим. Вот уже несколько десятков лет созданные им ансамбли народного танца «Сувар» и «Суварята» являются визитной карточкой республики и той живой нитью, связывающей историю и современность.

Почитание предков, верность традициям и духовно-нравственным устоям, заложенным дедами и прадедами — то, без чего у нации нет будущего. Однако осознание этого не может возникнуть на пустом месте, а потому уважение к культуре родного края нужно воспитывать с самого детства — в семье и окружающем обществе, на подмостках и в зрительном зале. Растить на почве нового дня нежный цветок любви к истокам — дело всей жизни Анатолия Николаевича, и в этом он не одинок. Поздравить его с 75-летием приехали творческие соратники из Татарстана и Башкортостана, Марий Эл и различных уголков Чувашии.

Самобытностью исполнительского языка удивили ансамбль народных инструментов «Эревет» и Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца. Здесь юбиляр делал первые профессиональные шаги после окончания Казанского института культуры, уже тогда понимая, что ни один печатный источник не способен передать национальный характер настолько зримо, ясно и эмоционально, как образцы фольклора. И если песня — это душа народа, то танец, скорее, — его плоть, проживающая в дробях, соскоках и вращениях самые важные моменты жизненного цикла. Взять, например, композицию «Проводы», в которой описываются гулянья рекрутов перед уходом на военную службу, когда деревенское застолье могло длиться несколько дней. Или свадебный танец «Тинька», сочетающий молодецкую удаль и девичью кротость, юношеский задор и хрупкую невинность, радость предвкушения нового и едва уловимую грусть по родительскому дому.

Жанровая составляющая репертуара тоже пленяет широтой, своеобразием и многоликостью. Один из наиболее оригинальных танцев, распространенный у низовых чувашей, — «Ахаяс», в котором испокон веков участвовали замужние женщины преклонного возраста. И хотя он относится к категории массовых, тут нет того «вау-эффекта», который обычно производят традиционные хороводные, игровые и плясовые, шумные, веселые, залихватские. Вместо этого — размеренность, неторопливость, лиризм, словно зрелый и мудрый взгляд хранительницы домашнего очага, блюстительницы покоя и душевного равновесия. Хореографический рисунок, лишенный привычной стремительности и суеты, соткан из мягких скольжений, неспешных поворотов и плавных движений руками, имитирующими прядение и наматывание ниток, вышивание и другие виды непростой женской работы.

«Имя Анатолия Музыкантова стало символом высокого искусства и преданности народному творчеству. Благодаря его мастерству, вдохновению и умению видеть красоту в каждом элементе и мелодии, национальные танцы обрели новую жизнь, а тысячи людей смогли прикоснуться к богатейшему культурному наследию страны и республики», — говорят друзья, коллеги и ученики Анатолия Николаевича. А в начале 2000-х годов его труд был отмечен престижными российскими премиями «Золотая лира» и «Душа России».

КСТАТИ

Кроме того, что Анатолий Музыкантов — основатель и руководитель двух ведущих танцевальных коллективов республики, занимающих призовые места на международных и всероссийских конкурсах, он еще и глава творческой семьи. Его супруга, народная артистка Чувашии Валентина Музыкантова около полувека служила в Чувашском театре юного зрителя имени Михаила Сеспеля, была диктором радио и телевидения. В числе ее работ, которых более сотни, такие знаковые роли, как Катерина («Гроза» Александра Островского) и Орсина («Эмилия Галотти» Готхольда Эфраима Лессинга), Салампи («Салампи» Александра Артемьева) и многие другие. Дочь балетмейстера Ирина Музыкантова — популярная эстрадная певица, а сестра, заслуженный работник культуры России Валентина Игнатьева — поэт, прозаик, член Союза писателей России.