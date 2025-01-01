Служба на новом фронте

Уроженец Яльчикского района Чувашии, кавалер трех орденов Мужества Александр Тихонов назначен на пост заместителя полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Александр Михайлович — участник программы «Время героев», инициатором которой является Президент Владимир Путин. Наставником Тихонова был полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров. Под его руководством он познакомился с особенностями государственного управления, социально-экономическим и общественно-политическим положением регионов Приволжья. В новой должности наш земляк будет в первую очередь заниматься вопросами, связанными с поддержкой участников СВО и их семей.

Глава Чувашии Олег Николаев поздравил Тихонова с назначением. «Гордимся Александром Михайловичем! — написал руководитель республики в своем телеграм-канале. — Уверен в нашей совместной плодотворной работе, в том числе по развитию нашей региональной программы для участников специальной военной операции «Время СВОих».