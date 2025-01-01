ВЛАДИМИР СТЕПАНОВ,

вице-премьер — министр здравоохранения Чувашской Республики:

«С 1 января вступили в силу новые национальные проекты, направленные на поддержку семей, увеличение продолжительности здоровой жизни и внедрение инновационных решений в здравоохранение. Наибольшее число отраслевых мероприятий включает в себя национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», который направлен на увеличение продолжительности здоровой жизни россиян. Только в 2025 году запланировано строительство 10 объектов здравоохранения и монтаж 9 модульных конструкций, капитальный ремонт 51 объекта здравоохранения, а также приобретение 120 единиц медоборудования. Эта работа требует от нас единства усилий и готовности к вызовам. В единой команде мы будем стремиться достигать поставленных целей и повышать качество и доступность медицинской помощи для жителей Чувашии».