Вода и воздух становятся чище

А земли возвращаются в хозяйственный оборот

Проект рекультивации шламонакопителя для сухих солей и шламоотстойника ГУП «БОС» Минстроя Чувашии получил положительное экспертное заключение.

О важности очистных сооружений, особенно для современных городов, говорить излишне. Даже в небольших населенных пунктах на них поступают ежедневно десятки кубометров сточных вод, а для мегаполисов и крупных агломераций объемы стоков исчисляются тысячами кубов. Вся эта масса, перед тем, как вернуться обратно в природу, проходит механическую, биологическую и химическую стадии обработки, а неочищенные остатки утилизируются. Одна из ключевых задач в этом процессе — устранение накопленного экологического ущерба, например, избыточного ила и осадков, которые угрожают водным объектам. Такие работы проводятся, когда шламонакопители заполняются до предела.

Рекультивация шламонакопителя для сухих солей и шламоотстойника на биологических очистных сооружениях на восточной окраине Новочебоксарска началась в 2020 году в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

КСТАТИ Около 1,3 млрд рублей составила стоимость реализации проекта, на сегодня он завершен в полном объеме.

Подрядчик ООО «ТусДорСтрой» провел рекультивацию в два этапа. В ходе технической стадии работ строители послойно законсервировали отходы с помощью специального противофильтрационного экрана, чтобы предотвратить утечку вредных веществ. Для этого в качестве наполняющего материала использовали смесь остатков сточных вод и щебня. Второй, биологический, этап рекультивации представлял собой посадку травянистой растительности на очищенных участках для восстановления плодородия почвы.

Результат реализации масштабного проекта заметили не только специалисты, работающие на «БОС», но и жители окрестных населенных пунктов — перестали донимать неприятные запахи от стоков на очистных сооружениях. «Мы с мужем приехали работать в Новочебоксарск в 1970 годах — по распределению, квартиру нам дали по улице Промышленной. В последние годы при сильных порывах ветра просто невозможно было открыть окна в квартире — сильно несло канализацией. Присутствовал этот «аромат» и на улице, а когда ездили на дачу в микрорайон Иваново — порой там вообще невозможно было находиться, даже овощи и фрукты мы боялись принимать в пищу. Сейчас же ситуация стала намного лучше», — поделилась своими впечатлениями старожил города Ольга Прохорова.

ЭМИР БЕДЕРТДИНОВ,

министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики: «Реализация мероприятий по рекультивации четырех участков шламонакопителя для сухих солей и двух участков шламоотстойника позволила вернуть в хозяйственный оборот 23,3 га земель, улучшить экологическое состояние реки Волги и повысить качество и комфортность проживания более 120 тыс. человек — жителей города Новочебоксарска».

По словам руководителя Минприроды Чувашии, эксперты Центра экологического проектирования и инженерных изысканий в декабре 2024 года подтвердили, что рекультивация помогла снизить вредное воздействие на природу, а скорость, с которой будет проходить восстановление экосистемы, зависит от того, как и насколько сильно она успела нарушиться. Но однозначно можно утверждать, что по сравнению с анализами 2016 года фиксируется сокращение концентрации загрязняющих веществ в атмосфере, воде и почве. Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду происходит из-за сокращения площади земель, на которых размещены отходы.

Ольга Иванова