Цифровую валюту испытают в Чувашии

Национальный финансовый совет предлагает сделать нашу республику пилотной площадкой по апробации цифрового рубля. Как сообщил в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев, новый механизм поможет повысить прозрачность распределения бюджетных средств и проконтролировать их использование. Руководитель региона напомнил, что электронная форма российской валюты равнозначна наличным и безналичным деньгам.

Она должна стать еще одним средством платежей и переводов, независящим от ограничений банков — комиссий и лимитов. Выпуском цифрового рубля займется Банк России, на его же платформе будут проводиться все операции. К слову, тестирование новой формы валюты проводится в стране с 15 августа 2023 года. Как сообщил Николаев, массовое внедрение планируется поэтапно, предположительно, в 2025-2027 годах.