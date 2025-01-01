Правительство Чувашии выделит средства на ремонт маммографа

Необходим для женского здоровья

Около 3 млн рублей выделят из резервного фонда правительства Чувашии на ремонт цифрового маммографа Центральной городской больницы в Чебоксарах. Соответствующее распоряжение Кабинета министров подписал Глава республики Олег Николаев. По данным регионального Минздрава, оборудование перестало работать в октябре прошлого года из-за поломки рентгеновского излучателя. Аппарат использовался для обследования молочных желез у женщин, чтобы как можно раньше выявить злокачественные опухоли и начать лечение, а также во время диспансеризации и профилактических осмотров. С 2020 года на нем было сделано свыше 182 тыс. снимков. После ремонта маммограф снова сможет обслуживать ежедневно от 70 до 80 пациентов.