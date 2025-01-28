Жители Чувашии жалуются на лёд и снег

Но не хватает спецтехники и дворников

Жить в доме с ухоженным двором хочет каждый. Зимой, после продолжительных снегопадов или аномальной оттепели, эта тема особенно актуальна. Обсуждалась она и на еженедельной планерке у Главы республики Олега Николаева.

ПОРУЧЕНИЕ.

Обеспечить контроль за содержанием дворовых территорий многоквартирных домов. Главам муниципальных и городских округов организовать своевременную уборку межквартальных проездов от снега и наледи.

В своем выступлении руководитель Государственной жилищной инспекции Чувашии — главный государственный жилищный инспектор Виктор Кочетков напомнил о том, как согласно действующим нормам должна проходить очистка дорог и тротуаров зимой. При этом Виктор Владимирович сообщил, что сегодня для механизированной уборки придомовых территорий у крупных управляющих компаний имеется 70 единиц техники. Остальные заключают договор на аренду спецтехники.

«Отсутствие собственной снегоуборочной техники и недоукомплектованность штатных дворников в период обильных снегопадов, безусловно, отрицательно сказывается на своевременности уборки придомовых территорий. Это приводит к обращениям граждан на бездействие управляющих компаний», — отметил главный жилищный инспектор.

Виктор Кочетков привел данные, что в период с ноября 2024 года по настоящее время в адрес Госжилинспекции Чувашии поступило 77 обращений, связанных с несвоевременной уборкой дворов. Больше всего жалоб от жителей Чебоксар — всего 62 заявления. Зарегистрированы также сигналы из Новочебоксарска, Канаша, Мариинско-Посадского и Чебоксарского округов. Руководитель ведомства обратил внимание на то, что снега в эту зиму выпало немного, почти половина жалоб касается скользкости дорожного покрытия из-за перепада температур.

Виктор Кочетков привел следующие цифры: 54 жалобы были направлены в администрации городов Чебоксары и Новочебоксарск для рассмотрения муниципальными жилищными инспекторами. По заявлениям, изученным непосредственно Госжилинспекцией Чувашии, проведены четыре внеплановые проверки, по результатам которых выдано три предписания и возбуждено одно дело об административном правонарушении.

Как подчеркнул Олег Николаев, по данным ЦУР Чувашии, от жителей республики через соцсети и портал госуслуг поступило свыше одной тысячи сообщений, связанных с уборкой дорог, общественных и дворовых территорий от снега и наледи.

«Зима не такая уж и сложная в этом году, с точки зрения снега, и если в обращениях по Чебоксарам и Новочебоксарску одни и те же управляющие компании фигурируют, надо жестче с ними работать. Мы, естественно, будем реагировать, при этом, если собственники жилья не будут участвовать в организации жизни на территории проживания, принятии решений и контроле, то будет сложно менять ситуацию. Формат инициативного участия граждан пока максимально распространился только на сельских территориях, городские жители неактивны. Ситуация имеет системный характер, и это недоработка, прежде всего, наша», — сказал Глава.

Олег Николаев поручил главам городов активизироваться, организовывать людей и выявлять волнующие вопросы до того, как они ушли в надзорные органы. Для решения задач по облагораживанию конкретной территории использовать все имеющиеся возможности привлечения муниципальных, республиканских и, через грантовые механизмы, федеральных средств.

ПОРУЧЕНИЕ.

Организовать в Чувашии региональные этапы всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в сферах обслуживания населения, сельского хозяйства, строительства, транспорта.

Ежегодно, начиная с 2012 года, для повышения престижа рабочих профессий проводится конкурс профессионального мастерства. За всю историю финалы конкурса проводились в 45 регионах страны, в том числе дважды в нашей республике. Как отметила в своем докладе министр труда и социальной защиты Алена Елизарова, по поручению Президента России проведение конкурса включено в мероприятия нового федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры».

Начиная с этого года, в конкурсе будут представлены 19 наиболее востребованных рабочих профессий, а также включена специальная номинация «Второй старт» для тех, кто прошел переобучение. «Две постоянные номинации конкурса «Машинист бульдозера» и «Машинист экскаватора» пройдут в 2025 и 2030 годах в Чувашии. Минтруд республики определен ответственным за проведение регионального и федерального этапов соревнований по названным категориям», — подчеркнула Алена Геннадьевна.

На проведение общероссийского этапа республике выделено 22 млн рублей. Эти средства направятся на создание рабочей площадки для практических заданий, организацию церемонии открытия, награждение победителей. Как сообщила руководитель Минтруда, все пройдет в формате фестиваля. И, соответственно, региональный этап состоится за счет республиканских средств.

«В Чувашии работает достаточное количество профессионалов высокого класса, которые могут претендовать на победу на федеральном этапе конкурса. Например, в прошлом году призерами стали два жителя республики», — отметила Алена Елизарова.

Олег Николаев обратил внимание на то, что в рамках профобразования уже проводятся подобные мероприятия. Но остается важным и демонстрация рабочих достижений мастеров своего дела. «Нам нужно показывать и специалистов, которые в своем деле являются лучшими как минимум в республике. Это будет хорошее дополнение и обеспечение полной вертикали формирования положительного имиджа рабочих профессий. Мы гордимся тем, что наша республика выбрана базовой площадкой проведения финалов таких важных номинаций конкурса. Уверен, такое решение продиктовано в том числе развитым в Чувашии машиностроительным комплексом со своими традициями и богатой историей, концентрацией в республике соответствующих компетенций. Наша задача — провести все на высоком организационном и содержательном уровне», — сказал Олег Николаев.

Ряду министерств Главой республики поручено организовать с участием объединений профсоюзов и работодателей региональные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

ПОРУЧЕНИЕ.

Продолжить работу по активизации оформления Пушкинских карт молодыми людьми в возрасте от 14 до 22 лет, в том числе при получении паспорта.

Учреждения культуры и искусств республики активно участвуют в проекте «Пушкинская карта». Как сообщила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова, на сегодняшний день в программе — 98 организаций. «Республика занимает первое место среди регионов России по охвату детей и молодежи, вовлеченных в данный проект. Так же наш регион на втором месте по количеству проданных билетов на одну тысячу человек, получивших Пушкинскую карту», — подчеркнула министр.

Театральные и концертные площадки республики синхронизируют репертуар с учебной программой. Это позволяет школьникам, активным пользователям карты, глубже изучить те произведения, которые они проходят на уроках литературы, истории. В прошлом году театрами выпущено 39 новых спектаклей по произведениям зарубежных и отечественных классиков, национальных драматургов. В этом году многие концертные, театральные программы, выставки будут посвящены 80-летию Победы. Светлана Каликова отметила, что все они будут также доступны по Пушкинской карте.

По словам Главы республики, по реализации проекта есть чем гордиться, но и есть над чем работать. «Сумма, которую мы можем получить и которая должна быть заработана нашими учреждениями культуры по Пушкинской карте — почти 500 млн рублей. Пока мы использовали лишь 30% из потенциально возможного», — в частности, заявил Олег Николаев.

К тому же данный проект решает несколько задач. «Мы обеспечиваем доступность концертов, кино, других культурных мероприятий, в том числе музеев, для молодежи, причем не за счет семейного бюджета. Мы увеличиваем доходы наших учреждений культуры. При этом мы получаем не менее важный ответ от них — воспитание подрастающего поколения и формирование соответствующего отношения к жизни, ведь содержание всех этих мероприятий основано на духовно-нравственных ценностях и традициях народов Российской Федерации, истории страны», — сказал Олег Николаев.