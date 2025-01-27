Около 10 предприятий пищепрома Чувашии представят свою продукцию на выставке «Продэкспо»

Выставка пройдет с 3 по 7 февраля в Москве. Почти 14% ассортимента — это новинки, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Среди участников — «Ядринмолоко», «Букет Чувашии», «АККОНД», «Чебоксарский городской молочный завод». По словам вице-премьера — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, работа на крупнейшей международной выставке продуктов питания и напитков открывает дополнительные возможности — расширяется сеть поставок продукции, заключаются новые соглашения.

На «Продэкспо» представляется продовольствие от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, а также органическое, спортивное питание, для здорового образа жизни, халяль. Только здесь собрана крупнейшая в России экспозиция алкогольных напитков и вин более чем из 30 стран.