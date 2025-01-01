Характер ковался в лихолетье

Алексей Иванович Наумов родился 28 января 1942 года в деревне Ивановка Порецкого района — четыре месяца спустя после того, как отец Иван Андреевич ушел на фронт. Мать Евдокия Федоровна осталась одна с двумя сыновьями. Осенью 1943-го пришло извещение о том, что рядовой Наумов погиб в боях на Северном фронте, в Мурманской области, похоронен в братской могиле без точных координат. Отец с сыном так и не увиделись…

Сами военные годы Алексей, конечно, не помнит в силу возраста. Позже вспоминается дом, который построил отец, рядом стояло колхозное правление. Хозяйство давало земельные наделы, на которых работали в основном женщины и дети. Помнит, как маме трудно было поднимать сыновей…

Но вот его супруга Евгения Ивановна 1943 года рождения в послевоенное время не бедствовала. Отец трудился на железнодорожной станции Киря в Алатырском районе, да еще получал пенсию по инвалидности. Семья держала корову, поросенка. С будущим мужем познакомились, когда Алексей после демобилизации из армии приехал работать к брату на Кирский лесокомбинат.

Известно, что характер человека закладывается в самые первые годы жизни — это подтверждают и ученые. Алексей Наумов — личность цельная, сильная, стойкая к разным жизненным невзгодам. Все это формировалось в трудные послевоенные годы, когда мальчишке, в общем-то, не на кого было опереться, кроме родного брата. И в дальнейшем Алексей полагался только на себя и на хороших людей, которые ему встречались. Отсюда открытое, доброжелательное отношение к людям, Наумовы имели и имеют массу друзей, их большой загородный дом всегда открыт для них.

Через некоторое время молодая семья переехала в Чебоксары — здесь Алексей трудился на хлопчатобумажном комбинате, потом — в автошколе. Заочно окончил Горьковский автотранспортный техникум, довелось потрудиться в Чувашавтодоре. И надо было иметь сильный характер, чтобы в 40 лет в начале 1980-х годов решиться переехать на Север с семьей, детьми — Сашей и Олей. В основе такого решения не на последнем месте было, конечно, желание заработать, но оно вписывалось в большое дело страны — освоение газовых месторождений в Уренгое, на Ямбурге. Первое время жили в вагончиках, позже обзавелись квартирой. Работал Алексей на Севере и механиком, и транспортным участком руководил. Закончил же северную карьеру в должности заместителя начальника газодобывающего управления. Евгения Ивановна по образованию преподаватель физкультуры. В Чебоксарах работала по специальности в кулинарном техникуме, а на Севере — уже на других должностях.

Богатая, насыщенная трудовая биография. С годами пришел достаток, устроились дети. Но все годы Алексею не давала покоя мысль об отце — где точно он похоронен. Всю жизнь искал его фронтовые следы. Из Центрального архива Вооруженных сил ничего нового не сообщили, но Алексей не сдавался. И вот в начале 2011 года пришла весть из Мурманска, из областного центра гражданского и патриотического воспитания молодежи. Директор центра Михаил Орешета сообщил, что Иван Наумов служил в составе 24-го стрелкового полка 10-й дивизии. Погиб 27 сентября 1943 года во время атаки опорного пункта фашистов. Все погибшие после нее остались лежать на поле боя…

В конце 1980-х годов поисковиками под руководством Льва Журина были собраны останки воинов и со всеми воинскими почестями захоронены на дивизионном кладбище у высоты Шпиль. Как говорилось в письме, с большой долей уверенности можно считать, что рядовой Иван Наумов покоится в одной из шести братских могил. Правда, место погребения доступно только с июня по сентябрь. Для этого центр ежегодно организует посещение места захоронения родными воинов.

С нетерпением ждал Алексей Иванович вызова и, наконец, дождался. В августе 2011 года с Евгенией Ивановной они побывали на могиле отца. Имя его выбито на мемориале среди тысяч защитников Севера. Что чувствовал сын во время встречи с отцом, которого никогда и не видел, знают только живое сыновнее сердце и отцовская «небесная» душа.