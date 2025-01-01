Мобильная помощь эффективно действует в рамках федеральной программы по модернизации первичного звена здравоохранения. «Можно качественно и объективно осмотреть как взрослого пациента, так и ребенка. Мы производим забор крови для лабораторных исследований, делаем электрокардиограмму, проводим первый этап диспансеризации, профилактический осмотр и вакцинацию. Женщин осматривает врач-гинеколог», — рассказала фельдшер кабинета медицинской профилактики Канашского межтерриториального медцентра (филиала Янтиковской ЦРБ) Светлана Школьникова.
Пациенты оставляют благодарные отзывы. «Мобильный комплекс действительно очень нужен тем, кто проживает далеко от райцентра. В этом году мы вместе с мужем прошли здесь диспансеризацию. Сдали анализы, сделали ЭКГ. Очень удобно, а главное — не нужно никуда ехать», — довольны жители деревни Тенеево. По итогам прошлого года совершен 131 выезд, осмотрено 2147 человек. Такой формат работы существенно повысил доступность медпомощи.
Более двух тысяч жителей Янтиковского округа воспользовались услугами передвижного комплекса
Мобильная помощь эффективно действует в рамках федеральной программы по модернизации первичного звена здравоохранения. «Можно качественно и объективно осмотреть как взрослого пациента, так и ребенка. Мы производим забор крови для лабораторных исследований, делаем электрокардиограмму, проводим первый этап диспансеризации, профилактический осмотр и вакцинацию. Женщин осматривает врач-гинеколог», — рассказала фельдшер кабинета медицинской профилактики Канашского межтерриториального медцентра (филиала Янтиковской ЦРБ) Светлана Школьникова.