Более двух тысяч жителей Янтиковского округа воспользовались услугами передвижного комплекса

Мобильная помощь эффективно действует в рамках федеральной программы по модернизации первичного звена здравоохранения. «Можно качественно и объективно осмотреть как взрослого пациента, так и ребенка. Мы производим забор крови для лабораторных исследований, делаем электрокардиограмму, проводим первый этап диспансеризации, профилактический осмотр и вакцинацию. Женщин осматривает врач-гинеколог», — рассказала фельдшер кабинета медицинской профилактики Канашского межтерриториального медцентра (филиала Янтиковской ЦРБ) Светлана Школьникова.

Пациенты оставляют благодарные отзывы. «Мобильный комплекс действительно очень нужен тем, кто проживает далеко от райцентра. В этом году мы вместе с мужем прошли здесь диспансеризацию. Сдали анализы, сделали ЭКГ. Очень удобно, а главное — не нужно никуда ехать», — довольны жители деревни Тенеево. По итогам прошлого года совершен 131 выезд, осмотрено 2147 человек. Такой формат работы существенно повысил доступность медпомощи.