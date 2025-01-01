В Чебоксарской районной больнице появился новый УЗИ-аппарат

Техподдержка диагностики

В прошлом году в Чебоксарской районной больнице проведено почти 24 тысячи ультразвуковых исследований. Этот метод весьма востребован среди пациентов. А недавно у медиков появился новый УЗИ-аппарат.

Приобретенное оборудование работает быстро и практически бесшумно, сокращая время обследования и снижая дискомфорт для пациентов. Высокая детализация изображений делает диагностику максимально быстрой и комплексной. Это особенно важно для раннего выявления заболеваний различных органов: брюшной полости, щитовидной железы, сосудов, сердца, а также онкологических патологий. Чем раньше врач назначит лечение, тем лучше прогнозы для пациентов. Повышение качества диагностики напрямую способствует реализации задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».