Зарплаты бюджетников вырастут

Глава Чувашии Олег Николаев подписал постановление об индексации на 8,1 процента зарплат работников бюджетной сферы с 1 января 2025 года.

Рост уровня оплаты труда затронет более 71 тысячи специалистов государственных и муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты и занятости населения, физической культуры и спорта, иных отраслей. Как сообщил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков, средства на индексацию окладов, а это около 3 млрд рублей, заложены в республиканском бюджете на 2025–2027 годы в полном объеме.

Также зарплаты вырастут и у тех, чей доход «привязан» к МРОТ, который, напомним, с 1 января текущего года составляет 22440 рублей. В целом фонд оплаты труда бюджетников Чувашии в 2025 году оценивается в объеме 40,1 млрд рублей, что на 12,5 процента превышает уровень прошлого года.