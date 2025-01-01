Кардиохирурги спасли пациента из соседней республики

Отремонтировали клапан

Иван Иванович из Республики Марий Эл поступил в реанимацию Республиканского кардиологического диспансера в Чебоксарах в крайне тяжелом состоянии. Он задыхался и не мог дышать. Медицинская диагностика выявила у мужчины отрыв хорды митрального клапана. Без срочного хирургического вмешательства у пациента оставалось всего несколько недель жизни. Однако врачи сразу же определили шанс на спасение — сложнейшую операцию на открытом сердце.

Кардиохирургическая бригада под руководством Николая Трофимова, сердечно-сосудистого хирурга Минздрава Чувашии и заместителя главного врача по хирургической помощи, принялась за эту сложную задачу. Операция длилась более четырех часов, врачам удалось провести реконструкцию митрального клапана, восстановив его работоспособность. «Пластика собственного клапана пациента — это золотой стандарт в кардиохирургии. Такие операции сложнее, чем стандартная замена клапана, но они обеспечивают пациенту значительные преимущества», — комментирует Николай Трофимов.

После успешного вмешательства Иван почувствовал значительное улучшение. «Мне отремонтировали клапан, и теперь я счастлив, что хочу жить! Сердцебиение и давление стабильные, я чувствую, как жизнь возвращается ко мне», — говорит пациент, выразив свою бесконечную благодарность врачам.

Эта история также показывает, насколько важно межрегиональное сотрудничество в области здравоохранения. Иван был пациентом из соседней Республики Марий Эл, и высокотехнологичная помощь была ему оказана благодаря усилиям специалистов Республиканского кардиологического диспансера Чувашии. В рамках нацпроекта создаются условия, которые позволяют предоставлять качественную медицинскую помощь не только жителям Чувашии, но и пациентам из близлежащих регионов.

Главный врач Республиканского кардиологического диспансера Вадим Бабокин отметил, что ежегодно улучшается оснащение медицинских учреждений и повышается квалификация специалистов для оказания помощи пациентам из разных регионов. «Это важный шаг к тому, чтобы каждый мог получить своевременную и высококачественную медицинскую помощь, независимо от места проживания», — подчеркнул он.

История Ивана Толмачева — это не просто медицинский случай, а свидетельство того, как современная медицина, объединяющая усилия специалистов и технологии, может дарить людям вторую жизнь. Это история о надежде, человечности и мастерстве, которые остаются главными ценностями в любой сложной ситуации и помогают верить в то, что даже в самые трудные моменты всегда есть шанс на спасение.

Филипп Афанасьев