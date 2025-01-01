Доктора едут к сельчанам

Специалисты Республиканской клинической офтальмологической больницы продолжают активно работать над улучшением доступности медицинской помощи в области офтальмологии для жителей муниципальных округов Чувашии. Регулярные кураторские выезды в местные медицинские организации стали важной частью их работы, позволяя поддерживать связь с коллегами из первичного звена.

В ходе выездов врачи проводят осмотры пациентов, корректируют лечение и ведут индивидуальные профилактические беседы, направленные на сохранение зрения. Они также отвечают на интересующие вопросы и, при необходимости, приглашают на дальнейшее обследование и оперативное лечение в Чебоксары.

Главный врач больницы, главный внештатный специалист офтальмолог Минздрава Чувашии Ирина Васильева активно курирует молодых специалистов, работающих по целевым направлениям. В прошлом году она посетила несколько лечебных учреждений, включая Алатырскую, Цивильскую, Урмарскую, Козловскую, Вурнарскую, Ядринскую, Красночетайскую, Ибресинскую ЦРБ, а также Канашский ММЦ.

Также визиты в муниципалитеты помогают медицинским работникам на местах чувствовать поддержку коллег из столицы республики, всегда готовых оказать содействие. Кураторские выезды будут продолжены и в этом году.

Василий Григорьев