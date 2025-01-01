Состоялся первый выезд тест-мобиля Центра СПИД Чувашии в новом году

Отрицательный результат — самый желанный

В пятницу специализированная брендированная «Газель-Next», оснащенная всем необходимым для проведения экспресс-тестирования на ВИЧ, принимала посетителей у торгового центра «Мадагаскар» в Чебоксарах. Каждый желающий мог сдать анализ на вирус иммунодефицита человека и получить результаты прямо на месте в течение нескольких минут.

Пока ждали результаты, гости тест-мобиля общались со специалистами Центра СПИД, получали актуальную информацию о ВИЧ-инфекции, методах ее профилактики, а также советы по поддержанию здорового образа жизни. Медики с радостью отвечали на все вопросы, ведь важнейшая цель Центра, говорят они — это забота о здоровье жителей республики. А еще они поделились отличной новостью: все экспресс-тесты показали отрицательный результат!

А вы знаете свой ВИЧ-статус?