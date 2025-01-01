Чувашский национальный музей открывает цикл мероприятий, посвященных 80-летию Победы

В честь важной даты

23 января здесь будет представлен солдатский медальон Михаила Игошина, уроженца села Мишуково Порецкого округа, обнаруженный поисковиками на месте боев в Карелии. Также состоится презентация альбома-каталога «Сохраняя память. Личные комплексы участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в собрании Чувашского национального музея». В торжественной церемонии примет участие Герой России генерал-лейтенант Николай Гаврилов.

Красноармеец Михаил Игошин пропал без вести в 1941 году, ему было 23 года. Останки солдата нашли участники Союза поисковых отрядов Карелии во время экспедиции в районе реки Тулокса Олонецкого района 10 августа 2024 года. Среди вещей сохранился солдатский медальон, по которому и был опознан Михаил Игошин. Его карельские поисковики передадут семье погибшего бойца.

В фондах Чувашского национального музея хранятся материалы более трехсот участников Великой Отечественной войны. Формирование личных коллекций фронтовиков началось в 1950-х годах и продолжается по сей день. Возможно, медальон солдата Игошина также станет частью музейной коллекции и войдет в очередной каталог личных комплексов участников Великой Отечественной войны. А пока музей представляет совершенно новый, еще пахнущий типографской краской альбом-каталог «Сохраняя память. Личные комплексы участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в собрании Чувашского национального музея». В книгу вошли наиболее полные комплексы, которые содержат документы, фотографии, награды, мемориальные (личные) вещи, книги, поступавшие в музей с 1961 по 1994 год.

Для описания биографических данных и боевого пути участников Великой отечественной войны использованы информационная система «Память народа», обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Чувашская энциклопедия», портал «Культурное наследие Чувашии», электронный ресурс Государственного архива современной истории Чувашской Республики, Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации. Работа над каталогом позволила сотрудникам музея наиболее точно воссоздать судьбы участников войны и выявить немало неизвестных фактов их биографии.

80-летие Победы в Великой Отечественной войне Чувашский национальный музей отметит целым рядом мероприятий. Самое значимое из них — выставка из московского Музея Победы «Художники Победы», она будет работать в музейно-выставочном центре с 9 апреля до конца сентября.

Продолжается научно-просветительский марафон «Про войну и про Победу» — на сайте и в своих соцсетях музей рассказывает о фондовых предметах фронтовиков. Весь год в муниципалитетах республики будет работать передвижной выставочный проект «Приходят на подмогу волонтеры», созданный совместно с фондом «П?рле». При поддержке международного проекта «Территория Победы» пройдут показы фильмов V Международного фестиваля правильного кино и состоится исторический Диктант Победы. В рамках выставочного грантового проекта «В этом письме остаюсь жив» музей создаст одноименную выставку, представит фестиваль иммерсивных спектаклей и выпустит сборник фронтовых писем.