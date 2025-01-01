Дворец бракосочетаний в Кугесях будет регистрировать браки на новых скоростях

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Цифровая экосистема МТС сообщает о запуске нового телеком-оборудования в административном центре Чебоксарского муниципального округа – поселке Кугеси.  В результате на улице Шоссейной, где расположен местный ЗАГС, заработал высокоскоростной интернет.

Специалисты МТС завершили технические работы в поселке Кугеси. После усиления инфраструктуры связи скорость мобильного интернета в районе улицы Шоссейной увеличилась до 50 Мбит/с.

В этом микрорайоне находится Дворец бракосочетаний, популярный не только у жителей Чебоксарского округа, но также у пар из столицы Чувашии. Чебоксарцы регистрируют свои браки в Кугесях, когда хотят выбрать удобную дату, а столичные ЗАГСы уже забронированы на это время.

«Запечатлеть создание семьи молодоженам теперь поможет высокоскоростной интернет. Гости свадьбы и сами новобрачные могут сразу делиться фото и видео с торжественной регистрации с друзьями и близкими из других городов и регионов – через соцсети, мессенджеры или по онлайн видеосвязи», – прокомментировал директор МТС в Чувашии Алексей Сенкевич.

Также высокоскоростной мобильный интернет стал доступен автолюбителям, путешествующим по федеральной трассе М7, которая проходит по улице Шоссейной. В дороге теперь удобнее пользоваться онлайн-навигаторами, слушать музыку и оставаться на связи.

Опубликовано: 20 января 2025 г.


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