В Аликово после реконструкции открылась детская школа искусств

Новые возможности для юных талантов

15 января Аликовская детская школа искусств вновь распахнула свои двери для учеников и гостей после завершения масштабной реконструкции, осуществленной в рамках национального проекта «Культура».

В ходе ремонта были проведены фасадные и электромонтажные работы, укреплены стены, налажен внутренний водопровод, а также благоустроена территория школы. Эти изменения создают комфортные условия для обучения и творческого развития детей.

На торжественном открытии присутствовала Надежда Иванова, представитель Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики. Она поздравила жителей Аликовского муниципального округа с этим значимым событием и отметила, что в республике создаются все условия для духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Строятся дома культуры, модернизируются библиотеки, музеи и детские школы искусств — и все это благодаря нацпроекту «Культура». «Аликовская детская школа искусств по уровню охвата детей художественным образованием занимает второе место в республике. Это говорит о том, что здесь талантливые дети и педагоги. Выражаю надежду, что выпускники детской школы искусств продолжат профессиональную деятельность в сфере культуры и искусства нашей республики», — подчеркнула Надежда Иванова.

До ремонта в школе обучались более трехсот учеников по различным направлениям, включая «Фортепиано», «Народные инструменты», «Музыкальный фольклор», «Хореографическое творчество» и «Искусство театра». Педагоги надеются, что после капитального ремонта количество желающих приобщиться к творчеству значительно увеличится и школа продолжит воспитывать будущих профессионалов в сфере культуры и искусства.

Василий Григорьев