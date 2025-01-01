Прошлый год стал знаковым для здравниц Чувашии

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото cap.ru

Количество желающих отдохнуть и поправить здоровье в санаториях республики достигло высокого уровня, что свидетельствует о растущем интересе к этой сфере индустрии гостеприимства в нашем регионе.

По данным портала бронирования «Санатории России», республика продемонстрировала впечатляющие результаты по сравнению с прошлым годом — спрос на наши санатории увеличился на 65%.

Как написал в своем телеграм-канале вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов, в республиканских здравницах отдохнули больше 21 тысячи человек. «Ждем результатов новогодних праздников. Уверен, наши санатории становятся все более и более популярными!» — подчеркнул Дмитрий Краснов.

Опубликовано: 16 января 2025 г.


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