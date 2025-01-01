Территориальные отделы муниципальных округов Чувашии будут поощряться за эффективную деятельность

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Постановление Кабмина Чувашии об этом подписал Олег Николаев. В соответствии с документом основными показателями эффективности станут доля личных подсобных хозяйств, взаимодействие с гражданами, реализация проектов инициативного бюджетирования, а также количество жителей, успешно выполнивших нормативы ГТО. Для определения победителей и призеров среди территориальных отделов будет создана специальная комиссия, которая проведет оценку их деятельности. Эти меры направлены на повышение качества работы местных властей и улучшение взаимодействия с населением.

Филипп Афанасьев
Опубликовано: 16 января 2025 г.


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