Территориальные отделы муниципальных округов Чувашии будут поощряться за эффективную деятельность

Постановление Кабмина Чувашии об этом подписал Олег Николаев. В соответствии с документом основными показателями эффективности станут доля личных подсобных хозяйств, взаимодействие с гражданами, реализация проектов инициативного бюджетирования, а также количество жителей, успешно выполнивших нормативы ГТО. Для определения победителей и призеров среди территориальных отделов будет создана специальная комиссия, которая проведет оценку их деятельности. Эти меры направлены на повышение качества работы местных властей и улучшение взаимодействия с населением.

Филипп Афанасьев