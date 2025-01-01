Вышитую карту признали одним из лучших проектов

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова и директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова отмечены премией Правительства РФ в области культуры за реализацию творческого проекта «Вышитая карта России». Распоряжение об этом подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. С признанием соавторов всероссийской акции в первые дни нового года в своем телеграм-канале поздравил Глава Чувашии Олег Николаев. «Вышитая карта объединила все регионы нашей необъятной и могучей страны, став символом огромной силы и единения всех народов России. Над ее созданием трудились более 260 мастеров из всех регионов страны. От всей души поздравляю Светлану Анатольевну и Ирину Петровну с заслуженной наградой. Знаю, за ней — колоссальная работа. Благодарю за труд и желаю дальнейших успехов!» — поздравил Олег Николаев.
Опубликовано: 9 января 2025 г.
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