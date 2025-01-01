Супруги Леонтьевы из деревни Белое Озеро Яльчикского округа отметили благодатную свадьбу

Леонид Александрович и Августа Васильевна всю жизнь прожили в родной деревне, работали на разных участках колхозного производства. Они вырастили шестерых детей. Сейчас Валентина, Светлана, Людмила и Любомир со своими семьями в Чебоксарах, Мария обосновалась в Ташкенте, а Владимир — в Москве. В торжественный день юбиляров поздравили дети, внуки, правнуки, односельчане и руководители округа. А супруги Леонтьевы охотно делились со всеми своим секретом счастья: они всегда хранили в своей семье любовь и согласие — это главные ориентиры.