В Чувашии создаются социальные центры нового формата

Место поддержки и заботы

В преддверии Нового года в Чувашии открылись клубные пространства для родителей, детей, бабушек и дедушек. К примеру, в Урмарском комплексном центре социального обслуживания населения на днях заработал «Семейный многофункциональный центр». Он взял под свое заботливое крыло всех, кто нуждается в поддержке. Компанию семейному МФЦ в том же учреждении составил «Мой социальный центр» — место живого общения и добрососедства для старшего поколения. Все это стало возможным благодаря нацпроекту «Демография» и программе «Старшее поколение».

Как отмечают в Минтруда Чувашии, эти пространства созданы для того, чтобы сделать комфортнее жизнь местных жителей, особенно семей с детьми и пожилых людей, через предлагаемый им спектр услуг и возможностей. «Мы стремимся создать условия, в которых каждый человек сможет чувствовать себя защищенным и востребованным, независимо от своего возраста или жизненных обстоятельств», — подчеркивает руководитель ведомства Алена Елизарова. Министр уверена, что новые объекты станут точками притяжения для представителей разных поколений и помогут повысить качество жизни жителей села.

Торжественное открытие двух социальных центров в Урмарском КЦСОН стало приятным подарком для получателей социальных услуг. В числе первых посетителей — молодые семьи округа и серебряные волонтеры. Посетила новую площадку и заместитель руководителя Минтруда республики Лариса Арсентьева. Приглашенные гости осмотрели зону информирования и ожидания, службу первичного приема, медиагостиную, компьютерный класс, зал для проведения мастер-классов и другие интересные пространства, где каждый непременно найдет себе занятие по душе.

«Открывшийся центр меня удивил. Тут очень комфортно и есть все, что нужно для интересного досуга. Детям особенно понравилась медиа-гостиная и зал для мастер-классов. Так что будем приходить сюда всей семьей. С удовольствием послушаю интересные лекции и поучаствую в творческих занятиях», — поделилась впечатлениями молодая мама.

Кстати, в Семейном МФЦ запустили ряд интересных проектов — «Лаборатория успеха» для детей и подростков, «Путь к материнству» для будущих родителей и другие.

Вот и старшему поколению теперь некогда будет скучать в расположенном рядом «Моем социальном центре». В IT-классе пожилые селяне смогут освоить компьютерную грамотность. Кроме того, центр намерен проводить уроки по финансовой культуре, учить людей пользоваться порталом госуслуг, социальными сетями. Также специалисты помогут бабушкам и дедушкам освоить современные гаджеты — смартфоны и планшеты. А в «Тихой гостиной», где есть удобные кресла, диван, журнальные столики, пенсионеры смогут общаться, читать книги, играть в настольные игры, а может даже обсуждать идеи и проекты.

Между тем в творческой мастерской серебряные волонтеры уже организовали кружок рукоделия — вместе с другими посетителями центра они вяжут носки и другие теплые вещи для участников спецоперации. А благодаря интерактивной панели проводят «телемосты» с коллегами из Козловского ЦСОН. Обе стороны — участники совместного проекта социальных центров «Связь Добра». Программа направлена на активное долголетие, на то, чтобы люди ощущали свою сопричастность к полезному делу и не чувствовали себя одинокими. Достичь этого можно через общение, совместные занятия, обмен опытом и идеями, считают добровольцы.

Такой же «островок» поддержки пожилых людей открылся и в Ибресинском ЦСОН. В нем тоже созданы уютные пространства. Есть и компьютерный уголок, и медиа-гостиная, и творческая студия, где могут собираться за рукоделием местные волонтеры. Сейчас помощницы для бойцов СВО плетут маскировочные нашлемники, вяжут теплые носки и готовят им рождественские подарки.