Жителей и гостей Чебоксар приглашают на бесплатные экскурсии по городу

В преддверии Нового года и во время зимних каникул жителей и гостей столицы Чувашии приглашают на бесплатные обзорные экскурсии по центральной и исторической части Чебоксар.

Такой подарок приготовил Музейно-туристический центр города при поддержке столичной администрации. В маршрут войдут прогулки по Чебоксарскому арбату — бульвару Купца Ефремова, Красной площади, пешеходному световому мосту к монументу Матери-Покровительнице, улицам М. Сеспеля и К. Иванова и Московской набережной.

Как сообщают в управлении культуры и развития туризма горадминистрации, экскурсии пройдут 29 и 30 декабря, а также со 2 по 6 января. Начало в 9, 12 и 16 часов.

Чтобы попасть на них, нужно предварительно записаться по телефонам +7 (8352) 23-20-31, 23-20-34 до 17 часов 27 декабря. Количество мест ограничено — не более 20 человек в группе. (6+)